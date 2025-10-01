R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " L ’ o n o r e v o l e I a r i a p u ò s t a r e t r a n q u i l l o p e r c h é i l m i n i s t r o F o t i è s t a t o c h i a r o : t u t t i i d a t i r e l a t i v i a l P i a n o 1 G i g a s o n o s t a t i v e r i f i c a t i e d e n t r o d u e a n n i g l i o b i e t t i v i d e l p r o g e t t o s a r a n n o r a g g i u n t i . F o r s e a I a r i a n o n è c h i a r o c h e l o s t r u m e n t o f i n a n z i a r i o r e a l i z z a t o , s e p p u r d i e n t i t à m o d e s t a , è s t a t o c r e a t o p r o p r i o p e r r a g g i u n g e r e l ' o b i e t t i v o p r e v i s t o , d i c e r t o n o n p e r r i d i m e n s i o n a r l o " . C o s ì i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a G r a z i a D i M a g g i o . " L e o p p o s i z i o n i f a r e b b e r o b e n e a p r e n d e r e a t t o c h e q u e s t a r e v i s i o n e p e r m e t t e r à a l l ' I t a l i a d i p r e s e n t a r s i i n E u r o p a e d i m o s t r a r e c h e i l P n r r è s t a t o r e a l i z z a t o i n t u t t i i s u o i o b i e t t i v i d i q u a l i t à , d i p e r f o r m a n c e , d i r i f o r m e . N o n s i t r a t t a d i o p i n i o n i m a d i f a t t i : u n p i a n o c h e , d o p o a v e r a t t r a v e r s a t o t r e g o v e r n i , v i e n e r e a l i z z a t o f i n o i n f o n d o è u n o t t i m o b i g l i e t t o d a v i s i t a p e r l ' I t a l i a d i c u i b i s o g n e r e b b e a n d a r e t u t t i f i e r i " , c o n c l u d e .