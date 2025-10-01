R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " S u l P n r r n o n c i s i a m o p r o p r i o : i l m i n i s t r o F o t i s e m b r a c o n t i n u a r e a r i f u g i a r s i d i e t r o i n u m e r i p e r n o n f a r e d e l t u t t o c h i a r e z z a s u l r e a l e s t a t o d i a v a n z a m e n t o d e i p r o g e t t i " . C o s ì M a u r o D e l B a r b a , d e p u t a t o d i I t a l i a V i v a , n e l c o r s o d e l l a d i c h i a r a z i o n e d i v o t o s u l l e r i s o l u z i o n i r e l a t i v e a l l a r e v i s i o n e d e l P n r r . " I l p r i m o p r o b l e m a è l ’ a l e a t o r i e t à d e i d a t i . I l s i s t e m a n o n è a n c o r a i n g r a d o d i f o r n i r e n u m e r i p r e c i s i e p u n t u a l i . N é è c h i a r o s e i l d e b i t o c h e s t i a m o c o n t r a e n d o s i a b u o n o o c a t t i v o . C i i n t e r e s s a a n c h e c a p i r e c o m e f a r e m o a s p e n d e r e i p r o s s i m i 1 0 0 m i l i a r d i . I p r o g e t t i v a n n o a v a n t i o n o ? L e r e v i s i o n i n o n s o n o d i p e r s é u n p r o b l e m a m a m a n c a n o g l i e l e m e n t i p e r g i u d i c a r n e l a g e s t i o n e . P r e o c c u p a , i n v e c e , c h e r i s p e t t o a i ‘ m e g a r i t a r d i ’ s u c a s e e o s p e d a l i d i c o m u n i t à , o s p e d a l e s i c u r o , g r a n d i a p p a r e c c h i a t u r e s i r i c o r r a a u n o s c a r i c a b a r i l e c h e p r e l u d e a l f a l l i m e n t o . S u s t u d e n t a t i , a s i l i n i d o , t r a n s i z i o n e 5 . 0 , i n f r a s t r u t t u r e i n u m e r i c i d i c o n o c h e i l l a v o r o n o n p r o c e d e b e n e . E q u e s t o è p r e o c c u p a n t e : d o b b i a m o e v i t a r e c h e d a g r a n d e o p p o r t u n i t à i l P n r r d i v e n t i u n m e r o m e z z o d i g a l l e g g i a m e n t o , e c o n o m i c o e p o l i t i c o " , c o n c l u d e .