R o m a , 1 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - " I l P n r r è u n ’ o p p o r t u n i t à s t r a o r d i n a r i a , u n o s t r u m e n t o i r r i p e t i b i l e t r a t t a t o d a q u e s t o g o v e r n o c o m e u n s e m p l i c e c o m p i t i n o r a g i o n i e r i s t i c o . A l l ’ e n n e s i m a r i f o r m u l a z i o n e d i q u e s t o p i a n o n o n v e d i a m o u n a v i s i o n e s u l f u t u r o d e l l ’ I t a l i a , u n ’ I t a l i a p i ù c o m p e t i t i v a , p i ù c o e s a , p i ù m o d e r n a " . C o s ì S i m o n a B o n a f è , v i c e p r e s i d e n t e v i c a r i a d e l g r u p p o P d a l l a C a m e r a , i n t e r v e n e n d o i n a u l a s u l l a d i s c u s s i o n e g e n e r a l e a p r o p o s i t o d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o F o t i s u l P n r r . " L a r i f o r m u l a z i o n e c h e c ’ è s t a t a p r o p o s t a è p r i v a d i c i f r e s u l l ’ i m p a t t o e v a a d i n c i d e r e s u p r o g e t t i f o n d a m e n t a l i , i m p o r t a n t i p e r l a c o m p e t i t i v i t à e l a c o e s i o n e s o c i a l e . S e , i n o l t r e , d i q u e s t i 1 4 0 m i l i a r d i o t t e n u t i n e s o n o s t a t i s p e s i e f f e t t i v a m e n t e 8 6 i n 3 a n n i , è l e g i t t i m o p o r s i d e l l e d o m a n d e : c o m e i n t e n d e t e s p e n d e r e i r e s t a n t i m i l i a r d i e q u e l l i c h e a n c o r a d e v o n o a r r i v a r e ? C o m e p e n s a t e d i g e s t i r e n e l p r o s s i m o a n n o a l c u n i p r o g e t t i c h e s o n o m o l t o i n d i e t r o c o m e i n f r a s t r u t t u r e , s t u d e n t a t i , a s i l i n i d o , m i s u r e p e r l e i m p r e s e " , c o n c l u d e .