R o m a , 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - C n a e U n i C r e d i t h a n n o s o t t o s c r i t t o u n i m p o r t a n t e a c c o r d o d i c o l l a b o r a z i o n e c o n l ' o b i e t t i v o d i r a f f o r z a r e l ' a c c e s s o a l c r e d i t o , s u p p o r t a r e l ' i n n o v a z i o n e d i g i t a l e e l a c r e s c i t a d i m e n s i o n a l e d a p a r t e d e l l e m i c r o , p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e . L a C n a , l a C o n f e d e r a z i o n e N a z i o n a l e d e l l ’ A r t i g i a n a t o e d e l l a P i c c o l a e M e d i a I m p r e s a , a s s o c i a 6 2 0 . 0 0 0 i m p r e n d i t o r i c h e f o r n i s c o n o l a v o r o a 1 , 2 m i l i o n i d i p e r s o n e . E ' q u a n t o s i l e g g e i n u n a n o t a c o n g i u n t a . G r a z i e a l l a p a r t n e r s h i p , l e i m p r e s e a s s o c i a t e a C n a p o t r a n n o b e n e f i c i a r e d i u n a m a g g i o r e f a c i l i t à d i a c c e s s o a s e r v i z i c o n s u l e n z i a l i , p e r c o r s i f o r m a t i v i , i n i z i a t i v e c o n g i u n t e e s o l u z i o n i f i n a n z i a r i e d e d i c a t e , s v i l u p p a t e i n c o e r e n z a c o n i p r i n c i p a l i d r i v e r d e l l a t r a s f o r m a z i o n e e c o n o m i c a c o n t e m p o r a n e a : s o s t e n i b i l i t à , d i g i t a l i z z a z i o n e , i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e , i n n o v a z i o n e . U n i C r e d i t , n e l l ’ i n t e n t o d i s u p p o r t a r e g l i A s s o c i a t i d i C n a i n o g n i e s i g e n z a , m e t t e a d i s p o s i z i o n e a n c h e i l m o d e l l o d i s e r v i z i o b u d d y , f l e s s i b i l e e d i v a l o r e , c h e b e n s i c o n c i l i a c o n l ’ a t t i v i t à p r o f e s s i o n a l e d i a r t i g i a n i , m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e e l a v o r a t o r i a u t o n o m i , n o n c h é d i p e r s o n e f i s i c h e c h e h a n n o l ’ e s i g e n z a d i e s s e r e s u p p o r t a t i , s e m p r e , i n q u a l u n q u e m o m e n t o d e l l a g i o r n a t a , c o n u n s e r v i z i o d i a s s i s t e n z a d e d i c a t o e u n c a t a l o g o p r o d o t t i e s e r v i z i , i n s e l f e n o n , t r a i p i ù c o m p l e t i s u l m e r c a t o . L ' a c c o r d o i n t e n d e a n c h e f a v o r i r e u n a m a g g i o r e i n t e r a z i o n e t r a l e r e t i t e r r i t o r i a l i d i C n a e U n i C r e d i t , p r o m u o v e n d o e v e n t i c o n g i u n t i , r a f f o r z a n d o i r a p p o r t i a l i v e l l o l o c a l e p e r g e n e r a r e i m p a t t i c o n c r e t i s u l l a q u o t i d i a n i t à d e l l e i m p r e s e a s s o c i a t e e s u p p o r t a n d o l a c o n o s c e n z a p r e s s o l a p l a t e a d e l l e C n a t e r r i t o r i a l i e d e l l e i m p r e s e l o r o a s s o c i a t e d e l l e t e m a t i c h e E s g , c o n u n ’ o f f e r t a d i p r o d o t t i e s e r v i z i b a n c a r i o r i e n t a t i a l l a s o s t e n i b i l i t à , c o n u n a p a r t i c o l a r e a t t e n z i o n e a l l e i m p r e s e c h e i n t r a p r e n d o n o p e r c o r s i d i m i g l i o r a m e n t o i n a m b i t o a m b i e n t a l e , s o c i a l e e d i g o v e r n a n c e . " C o m e U n i C r e d i t , v o g l i a m o s o s t e n e r e e v a l o r i z z a r e l e i m p r e s e d e l s e t t o r e a r t i g i a n o , p r o t a g o n i s t e d e l p r o g r e s s o e c o n o m i c o e s o c i a l e d e l P a e s e . Q u e s t o a c c o r d o s i i n s e r i s c e p i e n a m e n t e i n q u e s t o p e r c o r s o v o l t o a d a c c o m p a g n a r e l e p m i n e i p e r c o r s i d i c r e s c i t a e i n n o v a z i o n e d i g i t a l e . U n i C r e d i t c o n f e r m a c o s ì i l p r o p r i o i m p e g n o n e l r i s p o n d e r e a l l e r e a l i e s i g e n z e d e g l i i m p r e n d i t o r i , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e u n e c o s i s t e m a c o m p l e t o e i n t e g r a t o d i s o l u z i o n i p e n s a t e p e r f a v o r i r e l o s v i l u p p o e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e l o r o a t t i v i t à " , s o t t o l i n e a A n n a l i s a A r e n i , H e a d o f C l i e n t S t r a t e g i e s d i U n i C r e d i t I t a l i a . " L a p a r t n e r s h i p c o n U n i C r e d i t è d i r i l e v a n z a s t r a t e g i c a p e r g l i a s s o c i a t i C n a . A c c a n t o a s o l u z i o n i f i n a n z i a r i e e p r o d o t t i m i r a t i p e r r a f f o r z a r e l ’ a c c e s s o a l c r e d i t o d a p a r t e d e l l a p l a t e a d i a r t i g i a n i , m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e , l a c o l l a b o r a z i o n e , c h e c o i n v o l g e i l s i s t e m a d e i C o n f i d i , o f f r e u n c o n c r e t o s u p p o r t o a g l i i m p r e n d i t o r i a t t r a v e r s o p r o d o t t i e s e r v i z i c h e r i s p o n d o n o a u n a a m p i a g a m m a d i e s i g e n z e p e r s u p e r a r e l e s f i d e d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e e l a s o s t e n i b i l i t à a m b i e n t a l e e s o c i a l e " , c o m m e n t a O t e l l o G r e g o r i n i , i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a C n a .