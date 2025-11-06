R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - I n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à s i i n c o n t r a n o n e l c u o r e d e l d i s t r e t t o p r a t e s e . I n o c c a s i o n e d i E c o m o n d o , L o r e n z o P e r r a , p r e s i d e n t e d i P l u r e s , m u l t i u t i l i t y t o s c a n a a t t i v a n e i s e t t o r i a m b i e n t e , e n e r g i a e a c q u a , h a a n n u n c i a t o c h e d a l 1 ° d i c e m b r e i n i z i e r à l a p o s a d e l l e l i n e e i m p i a n t i s t i c h e d e l T e x t i l e H u b d i P r a t o , i l p r i m o i m p i a n t o i n I t a l i a a u t i l i z z a r e i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e t e c n o l o g i a a i n f r a r o s s i p e r l a s e l e z i o n e e i l r i c i c l o d e i m a t e r i a l i t e s s i l i . " C o n i l T e x t i l e H u b d i P r a t o a p r i a m o u n a n u o v a s t a g i o n e p e r l a T o s c a n a e p e r l ’ I t a l i a - h a d i c h i a r a t o P e r r a i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o d i U t i l i t a l i a d e d i c a t o a l l ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e - E ’ u n i m p i a n t o c h e u n i s c e i n n o v a z i o n e e s o s t e n i b i l i t à , t r a s f o r m a n d o g l i s c a r t i i n n u o v a m a t e r i a p r i m a e r e s t i t u e n d o v a l o r e a u n s e t t o r e s i m b o l o d e l s a p e r f a r e i t a l i a n o . È u n p a s s o c o n c r e t o v e r s o u n ’ e c o n o m i a c i r c o l a r e r e a l e , n o n s o l o d i c h i a r a t a " . F i n a n z i a t o c o n r i s o r s e d e l P n r r e c o n i n v e s t i m e n t i d i r e t t i d i P l u r e s A l i a p e r u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 2 9 , 5 m i l i o n i d i e u r o , i l T e x t i l e H u b s o r g e r à s u u n ’ a r e a d i 2 4 m i l a m e t r i q u a d r a t i e p o t r à t r a t t a r e f i n o a 3 3 m i l a t o n n e l l a t e d i m a t e r i a l i a l l ’ a n n o , t r a f l u s s i d i p r e e p o s t c o n s u m o , c o p r e n d o l ’ i n t e r o f a b b i s o g n o r e g i o n a l e . C i r c a l a m e t à d e i m a t e r i a l i p r o v e r r à d i r e t t a m e n t e d a l d i s t r e t t o t e s s i l e p r a t e s e . S u l p i a n o t e c n o l o g i c o , l ’ i m p i a n t o r a p p r e s e n t e r à u n s a l t o d i q u a l i t à s e n z a p r e c e d e n t i : i s i s t e m i d i v i s i o n e o t t i c a e g l i a l g o r i t m i d i r i c o n o s c i m e n t o d e l l e f i b r e p e r m e t t e r a n n o u n a s e l e z i o n e a u t o m a t i c a d e i m a t e r i a l i c o n a l t i s s i m a p r e c i s i o n e , a u m e n t a n d o l e p e r c e n t u a l i d i r e c u p e r o e r i d u c e n d o d r a s t i c a m e n t e g l i s c a r t i n o n v a l o r i z z a b i l i . L a c o n c l u s i o n e d e i l a v o r i e i l c o l l a u d o f i n a l e s o n o p r e v i s t i p e r g i u g n o 2 0 2 6 .