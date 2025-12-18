R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " M i p i a c e r i c o r d a r e c h e n e l l o s t e s s o 1 2 d i c e m b r e 1 9 6 9 , a l l e 1 8 . 4 5 , s i l e v ò i n p i e d i d a q u e s t o s t e s s o s c r a n n o i l p r e s i d e n t e S a n d r o P e r t i n i , c h e s e p p e e s p r i m e r e m a g i s t r a l m e n t e l o s d e g n o , l ' a n g o s c i a . E l a f o r t e p r e o c c u p a z i o n e a f r o n t e d i u n a s t r a g e c o s ì v i l e , u n i t a m e n t e a d u n c o m m o s s o e p r o f o n d o c o r d o g l i o r i v o l t o a l l e v i t t i m e i n n o c e n t i e a l l e l o r o f a m i g l i e . A d i s t a n z a d i 5 6 a n n i s i a m o d i n u o v o q u i . A l d i s o p r a d i o g n i d i v i s i o n e p o l i t i c a , u t i l i z z a n d o l e p a r o l e d e l p r e s i d e n t e P e r t i n i , a r e n d e r e u n d o v e r o s o e i m p e r i t u r o o m a g g i o a q u e i 1 7 o n e s t i p a d r i d i f a m i g l i a c h e r a p p r e s e n t a v a n o l ' e m b l e m a d e l l a v o r o e d e l l ' o p e r o s i t à d i u n P a e s e c h e s i e r a s a p u t o r i a l z a r e d o p o u n a g u e r r a c o s ì d i s t r u t t i v a , a v v i a n d o s i s e n z a i n c e r t e z z e l u n g o l a d i f f i c i l e m a f e c o n d a v i a d e l l a d e m o c r a z i a e d e l l a c r e s c i t a c i v i l e e s o c i a l e " . L o h a a f f e r m a n d o i l v i c e p r e s i d e n t e d e l l a C a m e r a e p r e s i d e n t e d i t u r n o d e l l ' A s s e m b l e a , G i o r g i o M u l è , i n o c c a s i o n e d e l l a c o m m e m o r a z i o n e d e l l a s t r a g e d i P i a z z a F o n t a n a . " 5 6 a n n i d o p o , a l l a v i g i l i a d e g l i o t t a n t ' a n n i d a l l ' e l e z i o n e d e l l ' A s s e m b l e a c o s t i t u e n t e , s i a m o q u i i n s i e m e - h a a g g i u n t o - a d e s a l t a r e l o s p i r i t o d e m o c r a t i c o e d i l i b e r t à d e l l a R e p u b b l i c a , c h e s e p p e r e s i s t e r e a r i c u c i r e q u e l l o s q u a r c i o n e l l a s t o r i a n a z i o n a l e c a u s a t a d a l l a s t r a g e d i P i a z z a F o n t a n a . L o p r e t e n d e l a m e m o r i a , l o f a c c i a m o p e r c h è c h i d i m e n t i c a i l p a s s a t o è d e s t i n a t o a r i v i v e r l o " . L ' A u l a h a q u i n d i o s s e r v a t o u n m i n u t o d i s i l e n z i o .