V i c e n z a , 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " P e n s o c h e g l i o p e r a t o r i s i a n o o r m a i a b i t u a t i a p e n s a r e c h e l ' i n s t a b i l i t à , d i c u i p a r l i a m o d a l l ' e p o c a d e l l a p a n d e m i a , s i a u n a n u o v a n o r m a l i t à . S o n o p r o n t i a d a f f r o n t a r e s f i d e c o n t i n u e s e m p r e p i ù i m p r e v e d i b i l i . D a i c o n f l i t t i a i d a z i , è u n c o n t i n u o c e r c a r e d i s u p e r a r e t u t t e l e d i f f i c o l t à " . C o s ì C l a u d i a P i a s e r i c o , p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i , i n t e r v e n e n d o a l l a p r i m a g i o r n a t a d i l a v o r i d i V i c e n z a o r o S e p t e m b e r 2 0 2 5 , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l l ’ o r e f i c e r i a e d e l l a g i o i e l l e r i a f i r m a t o I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , i n p r o g r a m m a d a l 5 a l 9 s e t t e m b r e n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i V i c e n z a . " L e m a n i f e s t a z i o n i d i L a s V e g a s d e l l o s c o r s o a n n o n o n h a n n o f a t t o a l t r o c h e c o n f e r m a r e c h e i l m a d e i n I t a l y e s p r i m e d e l l e s k i l l s d i q u a l i t à , d i i n n o v a z i o n e , d i a f f i d a b i l i t à , d i s t a b i l i t à e d i r e p u t a t i o n c h e p o s s o n o c o n t r a s t a r e a n c h e i l m a g g i o r d a z i o - p r e c i s a P i a s e r i c o - N e l f r a t t e m p o , c ’ è s t a t a o v v i a m e n t e u n a r e a z i o n e d e g l i o p e r a t o r i , c h e h a n n o s c e l t o d i i n v e s t i r e v e r s o a l t r i m e r c a t i . S e v i e n e p r e c l u s a u n a s t r a d a , s i c e r c a n o l e a l t e r n a t i v e . A b b i a m o i n f a t t i r e g i s t r a t o u n s e g n o p o s i t i v o s u g l i E m i r a t i A r a b i , c h e n e g l i s c o r s i a n n i t e n d e v a n o a d e s s e r e u n p o ' p i ù i n s o f f e r e n z a , e s u i m e r c a t i a s i a t i c i , s o p r a t t u t t o i n C o r e a , u n P a e s e p i c c o l o m a c h e o g g i e s p r i m e i t r e n d d e l l u s s o m o l t o p i ù d e l G i a p p o n e " . " I d a t i n e g a t i v i d e l l ’ e x p o r t r e g i s t r a t i n e i p r i m i c i n q u e m e s i d e l 2 0 2 5 d a l s e t t o r e r i s p e c c h i a n o a n c h e l a f l e s s i o n e d e l l e e s p o r t a z i o n i v e r s o l a T u r c h i a - p r o s e g u e P i a s e r i c o - Q u e l l o t u r c o è u n f e n o m e n o c h e p e r n o i r i s u l t a a s s o l u t a m e n t e a n o m a l o . L ' a n n o s c o r s o a b b i a m o r e g i s t r a t o u n i n c r e m e n t o p a r i q u a s i a l + 3 0 0 % d e l l ' e s p o r t a z i o n e v e r s o q u e s t o i l m e r c a t o . È s t a t a u n a s o r p r e s a p e r c h é l a T u r c h i a h a s e m p r e r a p p r e s e n t a t o p e r n o i u n p a r t n e r d i b u s i n e s s i m p o r t a n t e , s o p r a t t u t t o p e r i l m e r c a t o u n b r a n d e d , m a s e n z a p o t e r m a i a m b i r e a c o n q u i s t a r e i p r i m i t r e p o s t i . L o s c o r s o a n n o , a c a u s a d i u n a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a i n t e r n a p i u t t o s t o p r o b l e m a t i c a , o s s i a a d u n ' i n f l a z i o n e i n c a l z a n t e e a u n a s i t u a z i o n e d i d i f f i c o l t à , è i n i z i a t a l a c l a s s i c a c o r s a a l l ' o r o , b e n e r i f u g i o c h e i n o g n i m o m e n t o d i i n s t a b i l i t à t o r n a a d e s s e r e p r o t a g o n i s t a " . “ I l g o v e r n o E r d o g a n h a d i c o n s e g u e n z a i m p o s t o u n a t a s s a z i o n e d e l 2 0 % s u l l a m a t e r i a p r i m a - a g g i u n g e l a p r e s i d e n t e d i C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i - e , d u n q u e , l ' o p e r a t o r e o r a f o h a t r o v a t o u n e s c a m o t a g e p e r p o t e r o v v i a r e a q u e s t o p r o b l e m a c o m i n c i a n d o a d i m p o r t a r e s e m i l a v o r a t o , s o p r a t t u t t o d a l d i s t r e t t o A r e t i n o i n I t a l i a , c h e h a d e t e r m i n a t o u n i n c r e m e n t o s t r a o r d i n a r i o d e l d a t o e x p o r t n e i c o n f r o n t i d e l P a e s e t u r c o . C o m e o g n i s i t u a z i o n e a n o m a l a , n a s c e e p o i f l e t t e e , i n q u a l c h e m o d o , v a a s c o m p a r i r e " . R i s p e t t o a i d a z i U s a i n v e c e , P i a s e r i c o s p i e g a " n o n s i a m o a n c o r a i n g r a d o d i c o m p r e n d e r e v e r a m e n t e q u a l è l a p o r t a t a d e l l o r o i m p a t t o , p e r c h é l o s t i a m o a v v e r t e n d o n e l l a f a s e d i s e l l - i n e n o n l o s t i a m o a n c o r a v e r i f i c a n d o n e l l a f a s e d i s e l l - o u t . V e d r e m o n e i p r o s s i m i m e s i , n a t u r a l m e n t e , c h e c o s a s u c c e d e r à " .