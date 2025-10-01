C i t t à d e l V a t i c a n o , 1 o t t . ( A d n k r o n o s ) - Q u e s t a m a t t i n a P a p a L e o n e X I V , i n V a t i c a n o , h a r i c e v u t o i n u d i e n z a p r i v a t a i l m i n i s t r o d e l l ’ I n t e r n o M a t t e o P i a n t e d o s i e i l c a p o d e l l a P o l i z i a - d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l l a P u b b l i c a S i c u r e z z a , V i t t o r i o P i s a n i . D a l l e l o r o m a n i h a a v u t o u n a c o p i a d e l n u m e r o s p e c i a l e d i P o l i z i a M o d e r n a ' P a c e e s i c u r e z z a ' . I l v o l u m e s t r a o r d i n a r i o d e l m e n s i l e d e l l a P o l i z i a , c h e h a s u l l a c o p e r t i n a u n ’ i m m a g i n e d e l p o n t e f i c e , è u n r a c c o n t o p e r f o t o g r a f i e e p a r o l e d i t u t t e l e p r o f e s s i o n a l i t à m e s s e i n c a m p o d a l D i p a r t i m e n t o d e l l a p u b b l i c a s i c u r e z z a p e r g a r a n t i r e l ’ i n c o l u m i t à d i o l t r e 1 4 0 d e l e g a z i o n i s t r a n i e r e e c a p i r e l i g i o s i , d i m i g l i a i a d i p e l l e g r i n i e f e d e l i a c c o r s i a R o m a p e r l e e s e q u i e d i P a p a F r a n c e s c o , i l s u c c e s s i v o c o n c l a v e e l ’ i n t r o n i z z a z i o n e d i P a p a L e o n e X I V . L o s p e c i a l e , s t a m p a t o c o n u n a t i r a t u r a d i u n m i l i o n e e 2 0 0 m i l a c o p i e , è s t a t o c o n s e g n a t o a l l e 2 5 . 0 0 0 p a r r o c c h i e i t a l i a n e e a l l e 1 0 3 n u n z i a t u r e a p o s t o l i c h e n e l M o n d o p e r e s s e r e d i s t r i b u i t o , g r a t u i t a m e n t e , a i m i l i o n i d i f e d e l i c a t t o l i c i c h e q u o t i d i a n a m e n t e f r e q u e n t a n o i l u o g h i d i c u l t o c r i s t i a n i .