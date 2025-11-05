P a l e r m o , 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ L a s t r a o r d i n a r i a a t t u a l i t à d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a m i m e t t e i b r i v i d i . A v e v a u n g r a n d e p e n s i e r o p o l i t i c o , r i g o r o s o e a t t e n t o n e l c o n t r a s t o a l c r i m i n e o r g a n i z z a t o . L e g g e n d o i s u o i d i s c o r s i m i s e m b r a d i l e g g e r e g l i s t e s s i p r o b l e m i c h e a b b i a m o a n c o r a o g g i , n o n o s t a n t e s i a n o p a s s a t i 4 5 a n n i . A v e v a c a p i t o c h e i l c o n t r a s t o a l c r i m i n e o r g a n i z z a t o n o n s i f a a n d a n d o a i c o n v e g n i e d i c e n d o s o l o ' n o ' a l l a m a f i a . L u i , c o m e p o l i t i c o c o e r e n t e , f e c e u n p a i o d i i n t e r v e n t i c h e h a n n o d a t o u n g r o s s o c o l p o a l l ' o r g a n i z z a z i o n e m a f i o s a ” . L o h a d e t t o i l P r o c u r a t o r e g e n e r a l e d i P a l e r m o L i a S a v a i n t e r v e n e n d o a l l a p r e s e n t a z i o n e d e l c a t a l o g o s u l l a m o s t r a ‘ I l s o g n o s p e z z a t o , l ’ o r i z z o n t e p o l i t i c o e f a m i l i a r e d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a ’ ( I l P a l i n d r o m o ’ ) . P r e s e n t i a n c h e l a s c r i t t r i c e S t e f a n i a A u c i , l ’ a r c i v e s c o v o d i M o n r e a l e G u a l t i e r o I s a c c h i , l a P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S i c i l i a M a r i a C o n c e t t a d i N a t a l e , c h e h a o r g a n i z z a t o l a m o s t r a , e i d u e c u r a t o r i , l a g i o r n a l i s t a E l v i r a T e r r a n o v a e i l d o c e n t e u n i v e r s i t a r i o S e r g i o I n t o r r e . “ L a s u a g r a n d e a t t e n z i o n e a i g i o v a n i s i g n i f i c a v a n o n a s s i s t e n z i a l i s m o , m a p r o d u t t i v i t à , u n i n v e s t i m e n t o p e r r e n d e r e p r o d u t t i v a l a r e g i o n e e d a r e o p p o r t u n i t à a i g i o v a n i . L u i v o l e v a c h e l a S i c i l i a s i s p r o v i n c i a l i z z a s s e - a g g i u n g e S a v a - L a s t r a o r d i n a r i a a t t u a l i t à d e l s u o p e n s i e r o a m e p e r s o n a l m e n t e m e t t e i b r i v i d i ” . O r i g i n a r i a d i B a r i , L i a S a v a h a p o i r i c o r d a t o d i a v e r e A l d o M o r o , c h e e r a s t a t o i l d o c e n t e c o n c u i i l p a d r e f e c e l a t e s i d i l a u r e a . “ I l l e g a m e t r a P i e r s a n t i M a t t a r e l l a e A l d o M o r o n a s c e d a A z i o n e c a t t o l i c a e d a q u e l l o c h e è i l c a t t o l i c o i n p o l i t i c a . N o n e s i s t e u n i m p e g n o p o l i t i c o l e g a t o d a l l a r e l i g i o n e , m a c h i f a p o l i t i c a e d è c r i s t i a n o m e t t e r à i n c a m p o g l i i n s e g n a m e n t i d e l v a n g e l o . E v i d e n t e m e n t e g l i u o m i n i d e l d i a l o g o , c h e s e g u o n o i l v a n g e l o i n c h i a v e l a i c a , f a n n o l a d i f f e r e n z a e a v o l t e , c o m e c i i n s e g n a l a s t o r i a , q u e s t o p u ò p o r t a r e a l l ' e s t r e m o s a c r i f i c i ” . L ’ a r c i v e s c o v o d i M o n r e a l e , G u a l t i e r o I s a c c h i h a s o t t o l i n e a t o : “ I o n o n s o n o s i c i l i a n o , n o n c o n o s c e v o a p p r o f o n d i t a m e n t e l a f i g u r a d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a , u n p o ' d i p i ù c o n o s c e v o A l d o M o r o . S o n o r i m a s t o f o l g o r a t o d a q u e s t a m o s t r a . U n p r i m o m e r i t o è i l f a t t o d i m o s t r a r e l a p e r s o n a c h e s t a o l t r e i l p e r s o n a g g i o . O g g i v i v i a m o i n u n t e m p o i n c u i a v v i e n e e s a t t a m e n t e i l c o n t r a r i o . N o n e r a c o s ì p e r P i e r s a n t i M a t t a r e l l a e l a s u a f o r m a z i o n e c a t t o l i c a l o a i u t a v a i n q u e s t o : p e r u n c r i s t i a n o l a s c e l t a d e g l i u l t i m i n o n è o p z i o n a l e . I p r o f e t i s o n o s e m p r e s t a t o u c c i s i . L a B i b b i a c i d i c e c h e i p r o f e t i d e v o n o s e m p r e m o r i r e . F o r s e q u e s t a m o r t e d i v e n t a a n c o r a p i ù p o t e n t e p e r n o i d e l l e p a r o l e e d e l l e a z i o n i . I l p e n s i e r o d i P i e r s a n t i n o n f i n i s c e , p r o p r i o p e r c h é è s t a t o p r o f e t i c o . N e l l a f o t o c o n M o r o , i d u e s i p a r l a n o m a n o n s i g u a r d a n o . N o n s o n o p r i g i o n i e r i d i q u e l n a r c i s i s m o d i c u i s p e s s o i p e r s o n a g g i s o n o a f f e t t i . P u ò s e m b r a r e u n a f o t o s t r a n a , e r a n o a m i c i , s o g n a v a n o i n s i e m e , s i r i c o n o s c e v a n o , e p p u r e g u a r d a n o a l t r o v e . I n q u e s t a m o s t r a s p e s s o s i v e d e q u e s t o s g u a r d o a l t r o v e , c h e v a a l l a r i c e r c a d e l l ' u m a n i t à . E q u e s t o è u n a t t e g g i a m e n t o e s i s t e n z i a l e , t i p i c o d e l c r i s t i a n o . L a s u a u m a n i t à s u s c i t a v a a m m i r a z i o n e e s i m p a t i a ” . “ P o r t a r e l a m o s t r a n e l c a t a l o g o n o n è s t a t o f a c i l e , m a f o n d a m e n t a l e è s t a t a l a s q u a d r a c h e h a l a v o r a t o e l ' e d i t o r e c h e h a l a v o r a t o c o n g r a n d e i m p e g n o e p r o f e s s i o n a l i t à . I l f o r m a t o r i c o r d a q u e l l o d e g l i a l b u m d i f a m i g l i a - d i c e S e r g i o I n t o r r e , c u r a t o r e d e l l a m o s t r a c o n E l v i r a T e r r a n o v a , c o n l a c o l l a b o r a z i o n e d i B e r n a r d o M a t t a r e l l a - S i a m o p a r t i t i , s i a i n m o s t r a , s i a n e l c a t a l o g o , d a l l a f i n e p e r p o i r i p e r c o r r e r e l e v i c e n d e u m a n e e p o l i t e d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a , d a l l a s u a g i o v e n t ù e f o r m a z i o n e f i n o a l l ' u l t i m o p e r i o d o c o m e p r e s i d e n t e d e l l a r e g i o n e . V o l e v a m o r e n d e r e n o n s o l t a n t o l a f i g u r a d e l p e n s a t o r e p o l i t i c o , m a a n c h e l a d i m e n s i o n e u m a n a , i l s u o m o d o d i r a p p o r t a r s i a l l a f a m i g l i a , a g l i a m i c i , p e r c h é c i p i a c e v a l ' i d e a d i r e s t i t u i r e l a f i g u r a n e l l a s u a p i e n a c o m p l e s s i t à . U n u o m o r i c c o e i s p i r a t o d a i p i ù a l t i v a l o r i p o l i t i c i e m o r a l i e c u l t u r a l i ” . “ L a F o n d a z i o n e S i c i l i a è o n o r a t a e o r g o g l i o s a d i a v e r e o s p i t a t o q u e s t a m o s t r a , p e r f a r e c o n o s c e r e q u e s t o e r o e d e l l a s t o r i a s i c i l i a n a , c h e m o l t i s t u d e n t i n o n c o n o s c o n o . L ' o b i e t t i v o e r a r a c c o n t a r e l a s t o r i a d i q u e s t o u o m o , l a n c i a r e u n m e s s a g g i o a l l a c i t t à - d i c e l a P r e s i d e n t e d e l l a F o n d a z i o n e S i c i l i a M a r i a C o n c e t t a D I N a t a l e - T a n t i s s i m i t u r i s t i , v e n u t i a n c h e i n e s t a t e , h a n n o c a p i t o i l m e s s a g g i o c h e n o i v o l e v a m o m a n d a r e . I l l i b r o d e l l e f i r m e h a r a c c o l t o d e i m e s s a g g i b e l l i s s i m i , c h e s o n o i l s e g n o c h e s i a m o r i u s c i t i a f a r e q u a l c o s a c h e è a n d a t o f u o r i d a q u e s t e m u r a . L a v i a d e l l ' e d u c a z i o n e è q u e l l a a m e p i ù c o n g e n i a l e , a v e n d o d e d i c a t o t u t t a l a m i a v i t a a q u e s t o ” . L a s c r i t t r i c e S t e f a n i a A u c i , c h e a g e n n a i o t o r n e r à i n l i b r e r i a c o n ‘ L ’ a l b a d e i L e o n i ’ , h a p a r l a t o d e l l a f i g u r a d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a , f r a t e l l o d e l C a p o d e l l o S t a t o S e r g i o M a t t a r e l l a : “ U n p r i m o a s p e t t o c h e h o n o t a t o è l ' e l e m e n t o d e l l a c o e r e n z a . P i e r s a n t i M a t t a r e l l a e r a u n a p e r s o n a c o e r e n t e n e g l i a f f e t t i , s i a n e l l ' a m b i t o f a m i g l i a r e , s i a p o l i t i c o . A v e v a u n a g r a n d i s s i m a a t t e n z i o n e p e r l a f o r m a z i o n e d e i g i o v a n i a l l ' i n t e r n o d e l l ' a m b i t o p o l i t i c o e q u e s t o s i g n i f i c a v a , p e r l u i , t r a s m e t t e r e v a l o r i d i o n e s t à . N o n è u n c a s o s e q u e s t a f i g u r a c o s ì p a r t i c o l a r e e f o r t e a b b i a a v u t o q u e s t o r i l i e v o . C r e d o c h e a b b i a t e s t i m o n i a t o p i ù c o n l a v i t a c h e c o n l a m o r t e i l s u o e s s e r e u n u o m o d i f e d e , c o e r e n t e , r i s p e t t o s o . G r a n d e a t t e n z i o n e a n c h e n e i c o n f r o n t i d e l l e d o n n e , a n t i c i p a t o r i a . I l s u o p e n s i e r o p o l i t i c o n o n p o t e v a e s s e r e d i v e r s o , s i b a s a v a s u l l ' i m p o r t a n z a d e i v a l o r i c o m u n i s u c u i c o s t r u i r e , s u l l ' a s c o l t a r e e c e r c a r e l ' a l t r o . G u a r d a n d o q u e s t e f o t o v i e n e f u o r i l ' i d e a d i u n a p e r s o n a c h e f o s s e m o l t o p o r t a t a a l l ' a s c o l t o , o s s e r v a t r i c e m a n o n p e r q u e s t o t a c i t u r n a ” . E s u l l e g a m e c o n A l d o M o r o : “ I n e n t r a m b i c ' è s t a t a l a v o g l i a d i t e s t i m o n i a r e c h e i l l o r o a g i r e p o l i t i c o s i f o n d a v a s u l l ' i d e a c h e l a p o l i t i c a s i a , p r i m a d i t u t t o , s e r v i z i o ” . “ L a m o s t r a i n u n a p a r o l a : v a l o r i , u n t e r m i n e i n d i s u s o , o r m a i n a i f , i n u n m o n d o i n c u i i v a l o r i v e n g o n o m e r c i f i c a t i . I v a l o r i c r i s t i a n i e r a n o l a s p i n a d o r s a l e d i q u e s t o u o m o . N o n è f e d e d i f a c c i a t a , m a è s p e r i m e n t a r e l ' e s s e r e u n a p e r s o n a v e r a , p u l i t a , c o e r e n t e i n o g n i m o m e n t o d e l l a v i t a . L ' a t t i v i t à p o l i t i c a è s e r v i z i o e n o n s i p u ò d i s g i u n g e r e . F o t o c h e m i h a c o l p i t o p a r t i c o l a r m e n t e : l ' u l t i m a f o t o , c h e m i f a t o r n a r e a l l a m e n t e u n a f r a s e : s o l o l ' a m o r e p u ò r e n d e r c i t e s t i m o n i d e l l a s p e r a n z a . N o n c ' è l a d i s p e r a z i o n e , c ' è i l " t e n i a m o c i s t r e t t i " , n o n p e r c o l p i r e , m a p e r r a c c o g l i e r e ” . N e l c a t a l o g o c i s o n o a n c h e g l i s c r i t t i d i G i o v a n n i G r a s s o , b i o g r a f o d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a e p o r t a v o c e d e l C a p o d e l l o S t a t o , S e r g i o M a t t a r e l l a . L a g i o r n a l i s t a A d n k r o n o s E l v i r a T e r r a n o v a h a r i c o r d a t o c h e d a a p r i l e a d o g g i s o n o s t a t i “ t a n t i s s i m i i v i s i t a t o r i a r r i v a t i p e r l a m o s t r a , p a l e r m i t a n i e t u r i s t i . U n f l u s s o c o n t i n u o d i v i s i t a t o r i d i o g n i e t à e t a n t e s c u o l e e s t u d e n t i . È u n p e r c o r s o e m o z i o n a n t e e c o i n v o l g e n t e c o n c u i s i r a c c o n t a l a v i t a d i P i e r s a n t i M a t t a r e l l a f i n o a l t r a g i c o e v e n t o . A b b i a m o f o r t e m e n t e v o l u t o q u e s t o c a t a l o g o p e r f a r e i n m o d o c h e l e f o t o e l a m o s t r a p o s s a n o r i m a n e r e n e l t e m p o ” . E h a v o l u t o l e g g e r e u n m e s s a g g i o l a s c i a t o d a u n a b a m b i n a d i o t t o a n n i : “ C a r o f r a t e l l o d e l n o s t r o P r e s i d e n t e S e r g i o , m i c h i a m o E m a n u e l a e h o o t t o a n n i . M i h a n n o r a c c o n t a t o c h e t u h a i f a t t o m o l t o p e r l a n o s t r a S i c i l i a e q u i n d i t i s c r i v o G r a z i e . F a r e m o i n m o d o d i s o s t e n e r e q u e l l o c h e t u h a i c r e a t o ” .