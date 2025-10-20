R o m a , 2 0 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - N e l 2 0 2 5 , P e t r o n e G r o u p c e l e b r a 6 0 a n n i d i s t o r i a i m p r e n d i t o r i a l e , u n t r a g u a r d o i m p o r t a n t e c h e r a c c o n t a u n ’ e v o l u z i o n e s t r a o r d i n a r i a : d a u n a p i c c o l a f a r m a c i a n e l c u o r e d i N a p o l i a u n e c o s i s t e m a i n t e r n a z i o n a l e c h e o p e r a n e i s e r v i z i p e r l a s a l u t e i n o l t r e 3 0 m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i . I l c o r e b u s i n e s s d e l G r u p p o è o g g i l a f o r n i t u r a d i p r o d o t t i i n n o v a t i v i , e s s e n z i a l i m a d i d i f f i c i l e a c c e s s o , a c h i n e h a b i s o g n o i n o g n i p a r t e d e l m o n d o . L ’ o f f e r t a c o m p r e n d e s e r v i z i p e r s t u d i c l i n i c i , d i s t r i b u z i o n e f a r m a c e u t i c a , l o g i s t i c a i n t e g r a t a , p r o d u z i o n e i n d u s t r i a l e e i n n o v a z i o n e d i g i t a l e . F o n d a t o n e l 1 9 6 5 d a C a r m i n e P e t r o n e e F e r n a n d a P e t r o n e , i l G r u p p o h a s a p u t o a t t r a v e r s a r e d e c e n n i d i c a m b i a m e n t i , m a n t e n e n d o s a l d e l e p r o p r i e r a d i c i f a m i l i a r i e i t a l i a n e , p u r c r e s c e n d o a t t r a v e r s o p a s s a g g i g e n e r a z i o n a l i , m a n a g e r i a l i z z a z i o n e e u n a v i s i o n e s t r a t e g i c a r i v o l t a a l f u t u r o . N e g l i a n n i ’ 9 0 e 2 0 0 0 , c o n l ’ i n g r e s s o d e l l a s e c o n d a g e n e r a z i o n e , c o m p o s t a d a R a f f a e l e , M a s s i m o e P i e r l u i g i P e t r o n e , r i s p e t t i v a m e n t e p r e s i d e n t e c d a , s e n i o r v p b u s i n e s s r e l a t i o n o f f i c e r e c e o , i l G r u p p o s i è t r a s f o r m a t o i n u n p l a y e r m u l t i - b u s i n e s s . O g g i c o n t a o l t r e 4 0 s o c i e t à o p e r a t i v e , u n a p r e s e n z a d i r e t t a i n 9 P a e s i e c i r c a 2 . 0 0 0 d i p e n d e n t i . D a l 2 0 1 9 l a c r e s c i t a i n t e r n a z i o n a l e s i è u l t e r i o r m e n t e i n t e n s i f i c a t a , c o n l ’ i n g r e s s o n e g l i S t a t i U n i t i , i n G e r m a n i a , P o r t o g a l l o , F r a n c i a e R e g n o U n i t o . A t t r a v e r s o l e a z i e n d e p a r t e d e l G r u p p o - t r a c u i e u r o m e d p h a r m a , p h a r m a i d e a , f a r m a c i e i n t e r n a z i o n a l i , 1 0 0 0 f a r m a c i e , p i e r r e l e h e a l t h t r i a g e - s i g a r a n t i s c o n o a c c e s s o a f a r m a c i e p r o d o t t i i n n o v a t i v i , a n c h e d i d i f f i c i l e r e p e r i b i l i t à , s u p p o r t a n d o p a z i e n t i , f a r m a c i e e a z i e n d e d e l s e t t o r e i n t u t t o i l m o n d o . “ P e t r o n e G r o u p è u n ’ a z i e n d a u n i c a p e r i l s u o m o d e l l o d i i n t e r c o n n e s s i o n e e s e r v i z i . N o n è u n a s e m p l i c e s o c i e t à d i s e r v i z i , m a u n a r e a l t à c h e o f f r e s o l u z i o n i c o m p l e s s e , i n t e g r a n d o c o m p e t e n z e e p r o c e s s i . G r a z i e a l l e d i v e r s e r e a l t à d e l G r u p p o , s i a m o i n g r a d o d i o c c u p a r c i d e l l ’ i n t e r o c i c l o d i v i t a d e l p r o d o t t o : d a l l a l a v o r a z i o n e a l l a d i s t r i b u z i o n e , f i n o a l m a r k e t a c c e s s . I l n o s t r o è u n m o d e l l o b u s i n e s s c h e h a c o m e r i f e r i m e n t o l a c e n t r a l i t à d e l p a z i e n t e , c o n u n a g r a n d e s p i n t a v e r s o i l s o c i a l e , u n a f o r t e p r e s e n z a l o c a l e , s u l t e r r i t o r i o d i N a p o l i , m a c o n u n g r a n d e o r i e n t a m e n t o g l o b a l e ” , h a s p i e g a t o R a f f a e l e P e t r o n e , p r e s i d e n t e d e l c o n s i g l i o d i a m m i n i s t r a z i o n e . L a v i s i o n e d e l G r u p p o p e r i l f u t u r o è c h i a r a : d i v e n t a r e u n p o l o m o n d i a l e d i r i f e r i m e n t o n e i s e r v i z i p e r l a s a l u t e , c o n t i n u a n d o a v a l o r i z z a r e i l S u d I t a l i a c o m e h u b f a r m a c e u t i c o e l o g i s t i c o s t r a t e g i c o . I p i l a s t r i d e l l a c r e s c i t a r e s t a n o i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , e s p a n s i o n e i n t e r n a z i o n a l e , s o s t e n i b i l i t à e v a l o r i z z a z i o n e d e l c a p i t a l e u m a n o . “ S i a m o u n a r e a l t à c h e h a f o r t i s s i m i l e g a m i c o n i l p a s s a t o e c o n l a s u a s t o r i a , c h e d u r a d a 6 0 a n n i m a c h e h a a n c h e m o l t o c h i a r i g l i o b i e t t i v i f u t u r i e l a p r o i e z i o n e d e l l a p r o p r i a t r a s f o r m a z i o n e . Q u e s t o a n n i v e r s a r i o è i l m o m e n t o d i r a c c o n t a r e l e n o s t r e o r i g i n i , m a è a n c h e l ’ o c c a s i o n e p e r i m m a g i n a r e i p r o s s i m i 6 0 a n n i d i s t o r i a d i P e t r o n e G r o u p . I l n o s t r o f u t u r o è o r i e n t a t o v e r s o u n a s e m p r e m a g g i o r e i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e c h e p e r m e t t e r à , g r a z i e a d u n a p i ù d e f i n i t a c a p i l l a r i t à , d i p r e v e d e r e e i n t e r v e n i r e p e r r e n d e r e l a f i l i e r a p i ù s o s t e n i b i l e , v i c i n a a i p a z i e n t i e a s o s t e g n o d i t u t t o i l S i s t e m a S a l u t e ” , h a s p i e g a t o P i e r l u i g i P e t r o n e , c e o d i P e t r o n e G r o u p . L a s o c i e t à p i ù r e c e n t e f o n d a t a d a P e t r o n e G r o u p è E u r o m e d P h a r m a , u n h e a l t h c a r e g l o b a l s e r v i c e p r o v i d e r a t t i v o n e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o , p a r a f a r m a c e u t i c o e s a n i t a r i o . È i l v e r o m o t o r e d e l l o s v i l u p p o d i P e t r o n e G r o u p s u s c a l a i n t e r n a z i o n a l e , g r a z i e a i n u m e r o s i e d i v e r s i s e r v i z i o f f e r t i a l l e a z i e n d e p a r t n e r , i n t u t t o i l m o n d o , t r a c u i q u e l l i p e r i c l i n i c a l t r i a l s , l a f o r n i t u r a d i f a r m a c i n o n r e g i s t r a t i o c a r e n t i , l a d i s t r i b u z i o n e s p e c i a l i s t i c a o s p e d a l i e r a e i l s u p p o r t o l o g i s t i c o . “ L a n o s t r a i d e n t i t à s i f o n d a s u l l a c a p a c i t à d i a s c o l t o , f a m i l i a r i t à e c o e s i o n e , m a n t e n e n d o i l l e g a m e t r a v e c c h i a e n u o v a g e n e r a z i o n e . L ’ a p p r o c c i o t a i l o r - m a d e , c i o è o f f r i r e d i v e r s i p r o d o t t i e a t t i v i t à s u m i s u r a d e l c l i e n t e , è q u e l l o c h e v e r a m e n t e c i c o n t r a d d i s t i n g u e . L a c a p a c i t à d i i n t e r p r e t a r e i l c a m b i a m e n t o , i b i s o g n i d e i p a z i e n t i , d e i c l i e n t i e d e l m e r c a t o c i d à l ’ o p p o r t u n i t à d i s v i l u p p a r e u n a c o l l a b o r a z i o n e v i n c e n t e c o n i d i v e r s i a t t o r i d e l S i s t e m a S a l u t e , d a i c l i e n t i a i f o r n i t o r i i n t u t t o i l m o n d o ” , h a d i c h i a r a t o M a s s i m o P e t r o n e , S e n i o r v p , b u s i n e s s r e l a t i o n o f f i c e r d i P e t r o n e G r o u p .