R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o c i r c a 7 5 m i l a l e p e r s o n e c o n s t o m i a o g g i i n I t a l i a , c o n o l t r e 3 m i l a n u o v i c a s i o g n i a n n o , s t a n d o a g l i u l t i m i d a t i d e l l a F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i i n c o n t i n e n t i e s t o m i z z a t i ( F a i s ) . P e r c h i c o n v i v e c o n q u e s t a c o n d i z i o n e , a n c h e u n g e s t o s e m p l i c e c o m e l ' u t i l i z z o d i u n b a g n o p u b b l i c o p u ò t r a s f o r m a r s i i n u n m o m e n t o d i d i f f i c o l t à . P r o p r i o a p a r t i r e d a q u e s t a c o n s a p e v o l e z z a , l a F o n d a z i o n e P o l i c l i n i c o u n i v e r s i t a r i o C a m p u s B i o - M e d i c o d i R o m a h a d e c i s o d i r e a l i z z a r e n u o v i s e r v i z i i g i e n i c i s p e c i f i c a t a m e n t e d e d i c a t i a l l e p e r s o n e s t o m i z z a t e . A l l ' i n a u g u r a z i o n e , o l t r e a l l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o e d i r e t t o r e g e n e r a l e d e l p o l i c l i n i c o C a m p u s B i o - M e d i c o , P a o l o S o r m a n i , e a l d i r e t t o r e c l i n i c o , R o s s a n a A l l o n i , h a n n o p a r t e c i p a t o a n c h e r a p p r e s e n t a n t i d e l l ' A s s o c i a z i o n e l a z i a l e s t o m i z z a t i e i n c o n t i n e n t i ( A l s i ) , d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a o p e r a t o r i s a n i t a r i d i s t o m a t e r a p i a ( A i o s s ) , d e l l a F a i s e d e l l ' A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s t o m i z z a t i ( A i s t o m ) . I l C a m p u s B i o - M e d i c o è c o s ì t r a i p r i m i o s p e d a l i d e l L a z i o - i n f o r m a u n a n o t a - a d o t a r s i d i q u e s t o s p a z i o , p e n s a t o p e r o f f r i r e s i c u r e z z a , c o m f o r t e a u t o n o m i a a p a z i e n t i e v i s i t a t o r i . S i t u a t o a l p i a n o 0 d e l p o l i c l i n i c o , f a c i l m e n t e r a g g i u n g i b i l e d a l l a h a l l , l ' a m b i e n t e è s t a t o p r o g e t t a t o p e r r i s p o n d e r e a l l e e s i g e n z e s p e c i f i c h e d e l l e p e r s o n e p o r t a t r i c i d i s t o m i a , c o n d o c c e t t a i g i e n i c a , s p e c c h i o d a p a r e t e e a m p i o s p a z i o d i m a n o v r a . S o n o p r e s e n t i a n c h e c o n t e n i t o r i a p p o s i t i p e r l o s m a l t i m e n t o d e i r i f i u t i s a n i t a r i e u n g r a n d e c a r t e l l o v i s i b i l e s u l l ' e s t e r n o d e l l a p o r t a p e r s e g n a l a r e l ' e s i s t e n z a d e i s e r v i z i . L a s t o m i a è u n ' a p e r t u r a a r t i f i c i a l e c h e v i e n e c r e a t a s u l l ' a d d o m e m e d i a n t e u n i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , a s e g u i t o d i d i v e r s e p a t o l o g i e , p e r c o n s e n t i r e l a f u o r i u s c i t a d i u r i n e o f e c i d a l c o r p o . P u ò e s s e r e t e m p o r a n e a o d e f i n i t i v a e c o m p o r t a l a n e c e s s i t à d i u t i l i z z a r e s a c c h e e s p e c i f i c i p r e s i d i p e r l a r a c c o l t a d e i l i q u i d i o r g a n i c i e d i d i s p o r r e d i s p a z i i d o n e i a l l a l o r o g e s t i o n e . " L a r e a l i z z a z i o n e d i u n b a g n o d e d i c a t o a l l e p e r s o n e s t o m i z z a t e - d i c h i a r a S o r m a n i - e s p r i m e a p i e n o l a n o s t r a i d e a d i o s p e d a l e : u n l u o g o i n g r a d o d i a c c o g l i e r e e a c c o m p a g n a r e o g n i p e r s o n a , a n c h e n e i m o m e n t i p i ù s e m p l i c i d e l l a q u o t i d i a n i t à . O g n i n o s t r o p r o g e t t o n a s c e d a l l ' e s p e r i e n z a d e i p a z i e n t i e d e i p r o f e s s i o n i s t i s a n i t a r i , c o n l ' o b i e t t i v o d i m i g l i o r a r e l a q u a l i t à d i v i t a e d i r e n d e r e i l p o l i c l i n i c o s e m p r e p i ù o s p i t a l e e u m a n o . G a r a n t i r e d i g n i t à e s e r e n i t à a c h i v i v e u n a c o n d i z i o n e d e l i c a t a è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a n o s t r a m i s s i o n e , c o n s a p e v o l i c h e l a c u r a p a s s a a n c h e e s o p r a t t u t t o d a i d e t t a g l i " . S i t r a t t a d i " u n p i c c o l o g r a n d e p a s s o n e l l a d i r e z i o n e d e l r i s p e t t o e d e l l ' u m a n i t à - a f f e r m a A l l o n i - C h i v i v e c o n u n a s t o m i a s a q u a n t o p o s s a e s s e r e d i f f i c i l e g e s t i r e i p r o p r i b i s o g n i f u o r i c a s a . C o n q u e s t a i n i z i a t i v a v o g l i a m o d i r e a l l e p e r s o n e c o n s t o m i a e a l l e l o r o f a m i g l i e c h e q u i s o n o i b e n v e n u t i e c h e i l n o s t r o i m p e g n o n o n s i f e r m a a l l ' i n t e r v e n t o c h i r u r g i c o , m a a r r i v a f i n o a l l a v i t a d i t u t t i i g i o r n i " . N e l n o s t r o P a e s e " l a p r e s e n z a d i b a g n i d e d i c a t i a l l e p e r s o n e s t o m i z z a t e è a n c o r a l i m i t a t a - o s s e r v a A n t o n i o M e n c o n i , p r e s i d e n t e A l s i - I n t e r v e n t i c o m e q u e s t o d i m o s t r a n o c h e b a s t a n o s c e l t e m i r a t e p e r c a m b i a r e l a v i t a d e l l e p e r s o n e . E ' e s s e n z i a l e c o n t i n u a r e a l a v o r a r e i n s i e m e - a s s o c i a z i o n i , s t r u t t u r e s a n i t a r i e e i s t i t u z i o n i - p e r c o n d i v i d e r e b u o n e p r a t i c h e e r e n d e r e p i ù a c c e s s i b i l i i s e r v i z i p u b b l i c i s u l t e r r i t o r i o " . A s s u n t a I m m a c o l a t a S c r o c c a , c o o r d i n a t o r e i n f e r m i e r i s t i c o d e l p o l i c l i n i c o C a m p u s B i o - M e d i c o e v i c e p r e s i d e n t e A i o s s , e v i d e n z i a c o m e " c h i a f f r o n t a u n i n t e r v e n t o c o n c o n f e z i o n a m e n t o d i s t o m i a s p e s s o h a a l l e s p a l l e u n p e r c o r s o c o m p l e s s o , l e g a t o a m a l a t t i e o n c o l o g i c h e o i n f i a m m a t o r i e . S i t r a t t a d i u n c a m b i a m e n t o p r o f o n d o d e l p r o p r i o s c h e m a c o r p o r e o e d e l l a p e r c e z i o n e d i s é . R i t r o v a r e a u t o n o m i a n e i g e s t i a b i t u a l i è p a r t e i n t e g r a n t e d e l l a r i a b i l i t a z i o n e : p e r q u e s t o l a r e a l i z z a z i o n e d i u n b a g n o d e d i c a t o a l l e p e r s o n e s t o m i z z a t e r a p p r e s e n t a u n a i u t o c o n c r e t o n e l p e r c o r s o d i r i t o r n o a l l a p r o p r i a q u o t i d i a n i t à " . P e r i l d e l e g a t o F a i s d e l L a z i o , R o b e r t o G i u l i a n i , " q u e s t a i n i z i a t i v a è i m p o r t a n t e p e r t u t t i g l i s t o m i z z a t i : u n g e s t o s e m p l i c e c o m e p o t e r c o n t a r e s u u n b a g n o a t t r e z z a t o s i g n i f i c a s e n t i r s i m e n o s o l i . S p e s s o m a n c a n o s p a z i d i a p p o g g i o e s u p e r f i c i a d e g u a t e , c o n d i z i o n i m i n i m e c h e p e r m e t t a n o a l l a p e r s o n a d i e s s e r e a p r o p r i o a g i o . I l p o l i c l i n i c o C a m p u s B i o - M e d i c o c o n q u e s t o p r o g e t t o o f f r e u n v e r o e p r o p r i o e s e m p i o d a s e g u i r e " . C o n c l u d e i l v i c e p r e s i d e n t e A i s t o m , C i r o D e R o s a : " L a r e a l i z z a z i o n e d i s e r v i z i i g i e n i c i d e d i c a t i h a u n v a l o r e p r a t i c o e v i d e n t e , m a a n c h e d a l p u n t o d i v i s t a s i m b o l i c o è a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e , p o i c h é r a p p r e s e n t a u n m o d o p e r g e n e r a r e c o n s a p e v o l e z z a s u u n a c o n d i z i o n e c h e r i g u a r d a t a n t e p e r s o n e . L ' i n i z i a t i v a d e l p o l i c l i n i c o C a m p u s B i o - M e d i c o r i e n t r a a p p i e n o n e l r a p p o r t o d i c o l l a b o r a z i o n e t r a s p e c i a l i s t i e p a z i e n t i , l o s t e s s o c h e h a p o r t a t o A i s t o m e A i o s s a l l a c r e a z i o n e d e l r e g i s t r o u n i c o d e g l i s t o m a t e r a p i s t i : u n o s t r u m e n t o u t i l e a g a r a n t i r e s i c u r e z z a e c o n t i n u i t à a s s i s t e n z i a l e s u t u t t o i l t e r r i t o r i o n a z i o n a l e " .