R o m a , 1 7 s e t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - L a L e g g e d i B i l a n c i o d i p r e v i s i o n e d e l l o S t a t o p e r l ’ a n n o f i n a n z i a r i o 2 0 2 4 e b i l a n c i o p l u r i e n n a l e p e r i l t r i e n n i o 2 0 2 4 - 2 0 2 6 , c o m p l i c e l ’ e l e v a t a f i a m m a t a i n f l a z i o n i s t i c a d e l b i e n n i o 2 0 2 3 - 2 0 2 4 , h a p e n a l i z z a t o c o m e m a i p r i m a d ’ o r a i p e n s i o n a t i c o n t r a t t a m e n t i s o p r a i 2 . 5 0 0 e u r o l o r d i ( m e n o d i 2 . 0 0 0 e u r o i l n e t t o ) . S e c o n d o i l C e n t r o s t u d i e r i c e r c h e I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i , l a p e r d i t a l e g a t a a l l a m a n c a t a r i v a l u t a z i o n e s a r e b b e q u a n t i f i c a b i l e n e i p r o s s i m i 1 0 a n n i i n a l m e n o 1 3 m i l a e u r o ; v a l o r e d e s t i n a t o a s a l i r e p r o g r e s s i v a m e n t e f i n o a i 1 1 5 m i l a p e r i p e r c e t t o r i d i a s s e g n i o l t r e i 1 0 m i l a e u r o l o r d i ( 6 . 0 0 0 c i r c a i l n e t t o ) . U n p r o v v e d i m e n t o i n i q u o c h e , ' l u n g i d a l p r e m i a r e i l m e r i t o ' , p e n a l i z z a p r o p r i o c h i h a p i ù c o n t r i b u i t o a l s i s t e m a , e p e r a l t r o n o n e s e n t e d a p o s s i b i l i p r o f i l i d i i n c o s t i t u z i o n a l i t à , c o n p a r t i c o l a r e r i f e r i m e n t o a l l e q u o t e d i p e n s i o n e c a l c o l a t e c o n m e t o d o c o n t r i b u t i v o , i l q u a l e p r e v e d e r e b b e l a r i v a l u t a z i o n e p i e n a d e g l i a s s e g n i . E ' q u e s t a l a f o t o g r a f i a s c a t t a t a d a I t i n e r a r i P r e v i d e n z i a l i e C i d a i n o c c a s i o n e d e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r e s e n t a z i o n e d e l l ’ O s s e r v a t o r i o s u l l a s p e s a p u b b l i c a e s u l l e e n t r a t e ' L a s v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i i n I t a l i a ' : s t u d i o c h e a n a l i z z a g l i e f f e t t i s u l l e r e n d i t e d e i m e c c a n i s m i d i r i v a l u t a z i o n e d e l l e p e n s i o n i a p p l i c a t i n e g l i u l t i m i t r e n t ’ a n n i , c o n c e n t r a n d o s i s o p r a t t u t t o s u l l e n o v i t à i n t r o d o t t e d a l l e p i ù r e c e n t i m a n o v r e f i n a n z i a r i e . " I n t r e n t ’ a n n i - h a c o m m e n t a t o S t e f a n o C u z z i l l a , p r e s i d e n t e d i C i d a - l e p e n s i o n i m e d i o - a l t e h a n n o p e r s o o l t r e u n q u a r t o d e l l o r o p o t e r e d ’ a c q u i s t o : u n a p e n s i o n e d a 1 0 m i l a e u r o l o r d i a l m e s e h a v i s t o s v a n i r e q u a s i 1 8 0 m i l a e u r o , l ’ e q u i v a l e n t e d i u n a n n o i n t e r o d i a s s e g n o . E ' i l s i m b o l o d i u n s i s t e m a c h e p u n i s c e c h i h a d a t o d i p i ù , m o r t i f i c a i c o n t r i b u e n t i p i ù f e d e l i e i n c r i n a i l l e g a m e d i r e s p o n s a b i l i t à t r a g e n e r a z i o n i . L e p e n s i o n i n o n s o n o u n p r i v i l e g i o , s o n o s a l a r i o d i f f e r i t o , i l f r u t t o d i u n a v i t a d i l a v o r o e t a s s e p a g a t e . S o n o a n c h e i l p i ù g r a n d e p a t t o i n t e r g e n e r a z i o n a l e c h e u n P a e s e p o s s a s t i p u l a r e : c h i l a v o r a o g g i s o s t i e n e c h i h a l a v o r a t o i e r i , n e l l a c e r t e z z a c h e d o m a n i i l p r o p r i o i m p e g n o s a r à r i c o n o s c i u t o . C h i e d i a m o u n a s c e l t a p o l i t i c a c h i a r a : r e g o l e s t a b i l i , c e r t e z z a d e l d i r i t t o e r i s p e t t o d e l m e r i t o . P e r c h é s e n z a f i d u c i a n o n p u ò e s s e r c i f u t u r o n é p e r i p e n s i o n a t i n é p e r i g i o v a n i c h e o g g i c o n t r i b u i s c o n o a l s i s t e m a " .