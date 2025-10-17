R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S t i a m o a s s i s t e n d o a u n a u m e n t o d e l l ’ e t à m e d i a d e l l a p o p o l a z i o n e . L e c o n d i z i o n i d i v i t a s o n o o g g e t t i v a m e n t e c a m b i a t e : o g g i , q u a n d o s i r a g g i u n g e u n a c e r t a e t à , s i è g e n e r a l m e n t e i n c o n d i z i o n i m i g l i o r i r i s p e t t o a 3 0 , 5 0 o 1 0 0 a n n i f a . Q u i n d i è e v i d e n t e c h e , e s c l u s i i l a v o r i u s u r a n t i , c o m e q u e l l i d e l l e f o r z e d i p o l i z i a o d i c h i o p e r a n e l s e t t o r e d e i t r a s p o r t i , e c o n s i d e r a n d o c h e m o l t e a t t i v i t à u s u r a n t i s o n o g i à c a t a l o g a t e i n a l t r i a m b i t i , l ’ e t à p e n s i o n a b i l e p u ò t e n d e n z i a l m e n t e e s s e r e m o d i f i c a t a " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e i s e n a t o r i d i F o r z a I t a l i a M a u r i z i o G a s p a r r i , i n t e r v e n e n d o a R e s t a r t s u R a i 3 . " S p e s s o q u e s t o a v v i e n e a n c h e s u b a s e v o l o n t a r i a . A l c u n e p e r s o n e v o r r e b b e r o c o n t i n u a r e a l a v o r a r e p e r m a t u r a r e u n a c o n t r i b u z i o n e c h e m i g l i o r i l a p r o p r i a p e n s i o n e . P e r q u e s t o i o c r e d o c h e , i n g e n e r a l e , l a d i s c u s s i o n e n o n d e b b a r i d u r s i a u n m e s e i n p i ù o i n m e n o , m a p i u t t o s t o a c a p i r e s e , e s c l u s i i l a v o r i u s u r a n t i e s o p r a t t u t t o s u b a s e v o l o n t a r i a , u n a m o d i f i c a v a d a f a t t a " , c o n c l u d e .