R o m a , 1 3 n o v ( A d n k r o n o s ) - E p e n s a r e c h e t a n t i , a n c h e n e l P d , a v e v a n o a l z a t o g l i o c c h i a l c i e l o a l l ' a n n u n c i o d i E n r i c o L e t t a : " T u t t o i l p o t e r e r i t o r n a a i c i t t a d i n i ! " , a v e v a e s c l a m a t o l ' a l l o r a p r e m i e r d o p o i l C d m c h e a v e v a a p p r o v a t o i l d e c r e t o c h e i n t r o d u c e v a i l 2 x m i l l e p e r i p a r t i t i p o l i t i c i . L a f i n e d i u n ' e r a , q u e l l a d e l f i n a n z i a m e n t o p u b b l i c o a l l a p o l i t i c a , s a l u t a t a c o n q u a l c h e s c e t t i c i s m o n e l P a l a z z o . A n c h e s e p e r m o t i v i d i v e r s i . " U n g r a v e e r r o r e " , e r a n o s t a t e l e p a r o l e d i A l t e r o M a t t e o l i ( F I - P d l ) . " C h i a c c h i e r e " , l a s e n t e n z a d i B e p p e G r i l l o . N e l l o s t e s s o P d , n e m m e n o a d i r l o , l e o p i n i o n i e r a n o l e p i ù d i s p a r a t e . L ' a r i a ( g e l i d a , p e r l a v e r i t à ) c h e t i r a v a p e r i p a r t i t i i n q u e l d i c e m b r e d e l 2 0 1 3 e r a q u e l l a d e l ' v a f f a ' , l a s t e s s a c h e d a l ì a p o c o p o r t ò i g r i l l i n i t r i o n f a l m e n t e d e n t r o i l P a l a z z o e p o i a l g o v e r n o . T a n t o c h e L e t t a a v e v a d o v u t o i m p o r r e u n a a c c e l e r a z i o n e e , d o p o u n a p r i m a a p p r o v a z i o n e d i u n a P d l a l l a C a m e r a c h e p o i s i e r a a r e n a t a a l S e n a t o , a v e v a d e c i s o d i p r e n d e r e l a q u e s t i o n e d i p e t t o e a p p r o v a r e u n D l i n C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i s u l f i n a n z i a m e n t o a l l a p o l i t i c a . " A s s e g n i a m o t u t t o i l p o t e r e a i c i t t a d i n i " , l e p a r o l e d e l p r e m i e r c o n v i n t o d i a v e r t r o v a t o l a r i c e t t a g i u s t a . I l t i m i n g d e t t a t o d a l d e c r e t o L e t t a p r e v e d e v a u n t a g l i o a i f o n d i p u b b l i c i d e i p a r t i t i d e l 6 0 % n e l 2 0 1 4 , d e l 5 0 % n e l 2 0 1 5 , d e l 4 0 % n e l 2 0 1 6 e p o i , d a l 2 0 1 7 , l a c h i u s u r a t o t a l e d e i r u b i n e t t i . D a a l l o r a , a 1 0 a n n i e s a t t i d a l l ' o p z i o n e d e l 2 x m i l l e a i p a r t i t i i n t r o d o t t a n e l l a d i c h i a r a z i o n e d e i r e d d i t i d e l 2 0 1 5 , i l P d s i è c o n f e r m a t o o g n i a n n o i l p i ù s c e l t o d a i c o n t r i b u e n t i i t a l i a n i . S t a b i l e n d o u n r e c o r d d i e t r o l ' a l t r o d i o p z i o n i o t t e n u t e . F i n o a l l ' a n n u n c i o d e l n u o v o p r i m a t o d a p a r t e d e l l a s e g r e t a r i a : " A b b i a m o r a c c o l t o p i ù d i 1 0 m i l i o n i e m e z z o " , h a d e t t o E l l y S c h l e i n . ( A d n k r o n o s ) - L a s e g r e t a r i a d e l P d , a d i r l o s o n o i n u m e r i , s i è r i v e l a t a u n a f o r m i d a b i l e c a t a l i z z a t r i c e d i d o n a z i o n i . I l ' s u o ' P d è l ' u n i c o i n f a t t i a p o t e r v a n t a r e s o l o s e r i e p o s i t i v e c o n i c o n t r i b u t i d e l 2 x m i l l e i n a s c e s a o g n i a n n o . N e l d e t t a g l i o , n e l 2 0 2 3 ( p r i m o a n n o d e l l a s e g r e t e r i a S c h l e i n , a l t i m o n e d e l N a z a r e n o d a f e b b r a i o ) i d e m h a n n o r a c c o l t o 8 m l n 1 1 8 m i l a e u r o ( p a r i a 5 3 1 m i l a o p z i o n i ) , n e l 2 0 2 4 1 0 m l n 2 8 6 m l n ( 6 2 8 m i l a o p z i o n i ) e n e l 2 0 2 5 g l i o l t r e 1 0 , 5 m l n a n n u n c i a t i d a l l a l e a d e r . P u r s c o n t a n d o i l f a t t o c h e i l c a l c o l o d e i c o n t r i b u t i s i r i f e r i s c e a l l ' a n n o f i s c a l e p r e c e d e n t e , n e s s u n s e g r e t a r i o d e m i n p a s s a t o è c o m u n q u e r i u s c i t o a f a r s e g n a r e i n a s s o l u t o p e r f o r m a n c e ' f i s c a l i ' d e l l i v e l l o d i q u e l l e d e l l a S c h l e i n . I l p r i m o l e a d e r a f a r e i c o n t i c o n i l 2 X m i l l e è s t a t o i n f a t t i M a t t e o R e n z i e i l s u o r e c o r d è d i 7 m l n 9 9 9 m i l a e u r o ( p e r c i r c a 6 0 0 m i l a o p z i o n i ) r a c c o l t i n e l 2 0 1 7 . M e g l i o e r a r i u s c i t o a f a r e N i c o l a Z i n g a r e t t i , c h e n e l l ' a n n o m i g l i o r e d e l l a s u a s e g r e t e r i a , i l 2 0 1 9 , a v e v a r a c c o l t o 8 m l n 4 3 7 m i l a e u r o c o n i l 2 x m i l l e ( c o n 5 7 2 m i l a o p z i o n i ) . E n r i c o L e t t a , n e l l a s u a s t a g i o n e a l l a g u i d a d e l N a z a r e n o , p u ò v a n t a r e 7 m l n 3 4 6 m i l a e u r o r a c c o l t i n e l 2 0 2 2 ( c o n 4 7 5 m i l a s c e l t e ) . A l l ' e x p r e m i e r , p e r ò , b i s o g n a r i c o n o s c e r e i l m e r i t o d i a v e r i n a u g u r a t o p r o p r i o n e l 2 0 2 2 l a s e r i e p o s i t i v a d e i f l u s s i d i c o n t r i b u z i o n i v e r s o i n N a z a r e n o , c o n i l s e g n o p i ù p e r q u a t t r o a n n i f i s c a l i d i s e g u i t o f i n o a l 2 0 2 5 ' d o c ' a p p e n a a n n u n c i a t o d a l l a S c h l e i n .