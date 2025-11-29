M o n t e p u l c i a n o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l r i f o r m i s m o è d i v e n t a t o u n a s o r t a d i n e m i c o d e l p o p o l o , é l i t e e c a s t i g o . T a n t o c h e m i v i e n e f a t t o d i c h i e d e r e : m a c h e a b b i a m o f a t t o d i m a l e ? P e r c h é t u t t a q u e s t a p a u r a , q u e s t o f a s t i d i o , a n c h e u n f i l o d i s u p p o n e n z a . O r a , c a p i s c o l a d e s t r a . D e s t r a e r i f o r m i s m o n o n è c h e v a n n o g r a n c h é d ’ a c c o r d o . I n t r e a n n i d i g o v e r n o q u e s t i n o n h a n n o f a t t o n i e n t e " . L o d i c e F i l i p p o S e n s i i n t e r v e n e n d o a l l ' i n i z i a t i v a d e i r i f o r m i s t i P d a P r a t o . I l s e n a t o r e d e m r i s p o n d e a l l e d i v e r s e c r i t i c h e a r r i v a t e d a e s p o n e n t i P d r i s p e t t o a l l ' a r e a r i f o r m i s t a , d a G o f f r e d o B e t t i n i e S t e f a n o B o n a c c i n i , " c i h a b o l l a t o c o m e ' r i f o r m i s t i d a s a l o t t o ' , i n v o c a n d o d e l l e p a r l a m e n t a r i e p e r f a r p e s a r e i v o t i s u l l e p r o p o s t e . O r a , p e r r e s t a r e a l l e e u r o p e e , u n a n n o f a , n o n è c h e p e r s o n e c o m e P i n a o c o m e G i o r g i o n o n a b b i a n o p r e s o i l o r o v o t i , d i m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e h a n n o s c r i t t o i l l o r o n o m e e c o g n o m e s u l l a s c h e d a " . " S t a d i f a t t o c h e ‘ s t o r i f o r m i s m o d a n o i a , f a p a u r a , u n f a s t i d i o c h e n o n v i d i c o , u n p r u r i t o . I n p a r t i c o l a r e d a l l e n o s t r e p a r t i . S a l u t o i c o m p a g n i d e l l a m o z i o n e M o n t e p u l c i a n o , c i s i a m o a n c h e n o i , f o s s e m a i c h e p e n s i a t e d i b a s t a r v i d a s o l i . N o i q u i s i s t a . E c c o m e , s e s i s t a . E s i r e s t a " . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o " è r i f o r m i s t a o n o n è . E d è r i f o r m i s t a n o n a v e r e u n a e u n a s o l a d e f i n i z i o n e d i r i f o r m i s m o . E s o p r a t t u t t o n o n p e n s a r e c h e s i a l ’ u n i c a v a l i d a . U n r i f o r m i s m o c h e s i a m e t o d o . E a p e r t u r a . E t e n t a t i v o . E p r o v a r e e r i p r o v a r e . A n c o r a e a n c o r a . I n s i e m e . E c o n c l u d o . I l r i f o r m i s m o o g g i è q u i a P r a t o , e v u o l e s s e r e r i s p e t t a t o " .