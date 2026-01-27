R o m a , 2 7 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " A P i n a n o n d i f e t t a l a c h i a r e z z a . P e n s o c h e l e i o g g i s i a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o e u n a d e l l e d i r i g e n t i a p i c a l i d e l n o s t r o p a r t i t o . M i p i a c e r e b b e i n g e n e r a l e c h e c i f o s s e p i ù r i c o n o s c i m e n t o d e l r u o l o e d e l l a v o r o c h e s v o l g e ” . L o d i c e a R a i R a d i o 1 , o s p i t e d i U n G i o r n o d a P e c o r a , i l s e n a t o r e P d F i l i p p o S e n s i , a p r o p o s i t o d e l l e p a r o l e d i P i n a P i c i e r n o c h e d i c e d i s e n t i r s i b u l l i z z a t a n e l P d .