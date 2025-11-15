R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " R i v e d i a m o c i p r e s t o . N o n p a s s e r e m o i p r o s s i m i m e s i c o m e v u o l e M e l o n i e l a s u a p r o p a g a n d a m a a p a r l a r e " d e i t e m i c o n c r e t i " f u o r i , n e l P a e s e e c o n l e a l t r e f o r z e d e l l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a . C o s t r u i a m o l ' a l t e r n a t i v a i n s i e m e . L e c o s e c h e d i c i a m o l e s t a t e g i à f a c e n d o e q u e s t o s a r à i l v o l t o c o n c u i a n d r e m o a v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e i n s i e m e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n c h i u d e n d o l ' a s s e m b l e a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d a B o l o g n a .