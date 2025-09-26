R o m a , 2 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D o b b i a m o a v e r e l a n o s t r a a g e n d a , i m p r o n t a t a s u l l a g i u s t i z i a s o c i a l e . N o n v a i n s e g u i t a l a d e s t r a p e r d a r e r i s p o s t e a l l e p e r s o n e . L o r o n o n f a n n o a l t r o c h e t r o v a r e u n n e m i c o a l g i o r n o . H a n n o b i s o g n o d i n e m i c i p e r c h é n o n s t a n n o m a n t e n e n d o l e p r o m e s s e e o g n i g i o r n o s i u s a n o g l i s t e s s i n e m i c i : m i g r a n t i , d o n n e , m a a n c h e g i o r n a l i s t i , g i u d i c i e o p p o s i z i o n e p e r c h é d e v o n o d i s t o g l i e r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l ' G l o b a l P r o g r e s s a c t i o n S u m m i t 2 0 2 5 ' a L o n d r a i n u n p a n e l c o n i l g o v e r n a t o r e d e l l ' I l l i n o i s , J . B . P r i t z k e r .