R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S i d i c e " e m o z i o n a t a e s o r p r e s a " , E l l y S c h l e i n d a v a n t i a l l a c a r i c a d e g l i a m m i n i s t r a t o r i P d r i u n i t i i n a s s e m b l e a , l a p r i m a , a l D u m b o a B o l o g n a . L o d i c e e s i a v v e r t e n e l l u n g o i n t e r v e n t o d e l l a s e g r e t a r i a d o v e c ' è p o c a M e l o n i e t a n t o d i p r o p o s t e e c o n t r o p r o p o s t e a l l e p o l i t i c h e d e l l a d e s t r a . N i d i e t r a s p o r t i , c a s a e c a r o a f f i t t i . E s i c u r e z z a , s o p r a t t u t t o . C o n u n a n u o v a p r o p o s t a u n i t a r i a d e l c e n t r o s i n i s t r a d a r i l a n c i a r e : l ' e m e n d a m e n t o a l l a m a n o v r a s o t t o s c r i t t o d a P d , M 5 S , A v s e I v p e r s p o s t a r e l e r i s o r s e d e i c e n t r i m i g r a n t i i n A l b a n i a a l l a s i c u r e z z a i n I t a l i a . S c h l e i n c h i u d e l a d u e g i o r n i d e m d a v a n t i a i s i n d a c i d i g r a n d i c i t t à c o m e R o m a , M i l a n o , T o r i n o , F i r e n z e , B a r i . C ' è o s p i t e a n c h e G a e t a n o M a n f r e d i , s i n d a c o d i N a p o l i e p r e s i d e n t e A n c i . I n s i e m e a c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i , s i n d a c i e c o n s i g l i e r i c o m u n a l i d i p i c c o l e e p i c c o l i s s i m e c i t t à , d a N o r d a S u d . U n a c a p i l l a r i t à c h e a p p u n t o c o l p i s c e S c h l e i n . U n o " s t r a o r d i n a r i o a r c i p e l a g o " e u n " p a t r i m o n i o " c h e l a s e g r e t a r i a i n t e n d e v a l o r i z z a r e i n v i s t a d e l l a s f i d a p e r l e p o l i t i c h e . S i a i n t e r m i n i d i " c o m p e t e n z a " s u i p r o b l e m i c o n c r e t i e l e r i c e t t e p e r r i s o l v e r l i . S i a i n t e r m i n i d i c o i n v o l g i m e n t o i n p r i m a p e r s o n a . S c h l e i n r i c o r d a l e c a n d i d a t u r e d i s i n d a c i a l l e p o l i t i c h e e o r a a l l e r e g i o n a l i . " I l P d è o r g o g l i o s o d i e s s e r e l a v o s t r a c a s a , e d o v e t e s a p e r e d i p o t e r c o n t a r e s u d i n o i . S p e s s o s i è a v v e r t i t a u n a d i s t a n z a t r a i l p a r t i t o e i s u o i a m m i n i s t r a t o r i , s i a m o q u i p e r c o l m a r l a " . C o n q u e s t o a p p u n t a m e n t o , d i c e , " a b b i a m o v o l u t o r i a n n o d a r e i f i l i d e l d i a l o g o t r a i l p a r t i t o e i l s u o s t r a o r d i n a r i o a r c i p e l a g o d i a m m i n i s t r a t o r i e a m m i n i s t r a t r i c i e c o i n v o l g e r v i n e l p e r c o r s o p e r c o s t r u i r e i l p r o g r a m m a c h e c i s e r v e p e r b a t t e r e l a d e s t r a . Q u e s t o l a v o r o v o g l i a m o f a r l o c o n v o i , d a s o l i n o n p o s s i a m o f a r l o . S e n t i t e v i i n g a g g i a t i g i à d a o g g i " . U n a r i s p o s t a a s t r e t t o g i r o a l s i n d a c o B e p p e S a l a c h e d a l p a l c o a v e v a a p p e n a i n v i t a t o l a s e g r e t a r i a a d " a p r i r e i l P d a g l i a m m i n i s t r a t o r i , n o n a s o l o c h i v i v e d i p a r o l e , p e r c h é q u a c ' è u n s a c c o d i g e n t e c h e h a d i m o s t r a t o d i s a p e r f a r e c o n u n ' e n e r g i a e s t r e m a . F a i q u e s t o , e c o s i p o t r e m o v i n c e r e " . M e s s a g g i o r i c e v u t o . A n c h e p e r c h è i l l a v o r o d e i s i n d a c i è p e r S c h l e i n l a m i g l i o r e r i s p o s t a a l d i b a t t i t o : c o m e s i a l l a r g a i l c o n s e n s o ? " D o p o a l c u n e b u o n e n o t i z i e c h e v e n g o n o d a g l i S t a t i U n i t i , s i è a p e r t o u n d i b a t t i t o s u c o m e s i c o n v i n c o n o l e p e r s o n e a t o r n a r e a v o t a r e . E c c o d o v e n o i g o v e r n i a m o a b b i a m o n i d i g r a t u i t i , a b b i a m o i l t r a s p o r t o l o c a l e g r a t u i t o p e r g l i s t u d e n t i . L e c o s e c h e d i c i a m o , v o i l e s t a t e g i à f a c e n d o e q u e s t o s a r à i l v o l t o c o n c u i a n d r e m o a v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e i n s i e m e " . S I C U R E Z Z A , I F A L L I M E N T I D I M E L O N I , L A R I C E T T A D E M - " M e l o n i g o v e r n a d a p i ù d i t r e a n n i . E ' t e m p o d i d i r l o c h i a r a m e n t e : l e s u e p o l i t i c h e s u l l a s i c u r e z z a h a n n o f a l l i t o " , i n c a l z a S c h l e i n . " P e r n o i l a s i c u r e z z a è u n a p r i o r i t à r e a l e , n o n u n t e m a d a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r m a n e n t e . P e r n o i e s i s t e i l d i r i t t o a v i v e r e s i c u r i , n o n l a p r o p a g a n d a s u l l a s i c u r e z z a . U n t e m a s u c u i n o n b i s o g n a r i n c o r r e r e l a d e s t r a , m a o p p o r r e l a n o s t r a v i s i o n e e l a n o s t r a p r o p o s t a . L a n o s t r a i d e a è c h i a r a : s i c u r e z z a è p r e v e n z i o n e e p r o t e z i o n e " . S p i e g a l a s e g r e t a r i a P d : " S i r e g g e s u d u e p i l a s t r i , e n t r a m b i i n d i s p e n s a b i l i . D a u n a p a r t e l a r e p r e s s i o n e e i l c o n t r o l l o , a t t r a v e r s o g l i s f o r z i q u o t i d i a n i d a l l e n o s t r e F o r z e d e l l ’ O r d i n e . D a l l ’ a l t r a l a p r e v e n z i o n e s o c i a l e e c o m u n i t a r i a , l a c a p a c i t à d e i t e r r i t o r i d i r i d u r r e m a r g i n a l i t à e d i s a g i o . È q u e s t o e q u i l i b r i o c h e c r e a d a v v e r o s i c u r e z z a , n o n g l i s l o g a n v u o t i " . C h e n o n p o r t a n o r i s u l t a t i : " N e l 2 0 2 3 i r e a t i ( d e n u n c i a t i ) s o n o a u m e n t a t i d e l 3 , 8 % s u l 2 0 2 2 . E c h e n e l 2 0 2 4 s o n o u l t e r i o r m e n t e a u m e n t a t i d e l 2 , 5 % s u l 2 0 2 3 . L a d e s t r a p a r l a d i s i c u r e z z a , m a p r o d u c e i n s i c u r e z z a . L a l o r o r i c e t t a s e c u r i t a r i a è s b a g l i a t a " . R I S O R S E C E N T R I M I G R A N T I I N A L B A N I A P E R S I C U R E Z Z A , 3 P R O P O S T E - " N o n g l i a b b i a m o c h i e s t o n o i d i b u t t a r e 8 0 0 m i l i o n i d e g l i i t a l i a n i p e r c o s t r u i r e p r i g i o n i v u o t e , i n u m a n e e i l l e g a l i i n A l b a n i a . P e r q u e s t o i n u n e m e n d a m e n t o c o n d i v i s o c o n t u t t a l a n o s t r a c o a l i z i o n e i e r i a b b i a m o p r o p o s t o d i r i p o r t a r e i n I t a l i a l e r i s o r s e p e r i c e n t r i i n A l b a n i a e u s a r e p e r a u m e n t a r e g l i o r g a n i c i c h e m a n c a n o i n t u t t o i l P a e s e " , d i c e l a s e g r e t a r i a . S e r v o n o a s s u n z i o n i e a u m e n t i s a l a r i a l i . " P o l i z i a e C a r a b i n i e r i h a n n o u n d e f i c i t d i o l t r e 2 0 . 0 0 0 a g e n t i . L e a s s u n z i o n i c h e M e l o n i e s i b i s c e c o m e s t r a o r d i n a r i e s o n o i n r e a l t à s o l o i l n o r m a l e t u r n o v e r , e n e m m e n o c o m p l e t o . S o l o t r a i l 2 0 2 3 e i l 2 0 2 4 , l a P o l i z i a d i S t a t o h a p e r s o o l t r e m i l l e u n i t à . S u l f r o n t e s a l a r i a l e , l ’ u l t i m o c o n t r a t t o h a r i c o n o s c i u t o u n a u m e n t o d e l 6 % m e n t r e l ’ i n f l a z i o n e è s a l i t a d e l 1 6 % . R i s u l t a t o : u n p o l i z i o t t o o g g i h a m e n o p o t e r e d ’ a c q u i s t o d i t r e a n n i f a . L a n o s t r a s i n t e s i è s e m p l i c e : p i ù o r g a n i c i , s a l a r i a d e g u a t i , p r e v i d e n z a d e d i c a t a . T r e i m p e g n i c o n c r e t i , n o n t r e s l o g a n " . P I A N O C A S A M O D E L L O F A N F A N I - " S e r v e u n v e r o e p r o p r i o P i a n o C a s a n a z i o n a l e , u n p a t t o p e r l ' a b i t a r e , c h e n o n s i v e d e d a i t e m p i d i F a n f a n i " . S c h l e i n i n d i c a 4 p u n t i : " R e i n s e r i r e e t r i p l i c a r e i l f o n d o p e r l ' a f f i t t o , r e c u p e r a r e a l l o g g i s f i t t i c o m e q u i i n E m i l i a - R o m a g n a , i n v e s t i r e i n e d i l i z i a r e s i d e n z i a l e p o p o l a r e , u n a l e g g e p e r r e g o l a r e g l i a f f i t t i b r e v i " . M A N O V R A E T A G L I M E L O N I - " P o s s o s o l o e s p r i m e r e g r a t i t u d i n e , d a p a r t e d i t u t t o i l P d . D o v e t e f a r f r o n t e a d e n o r m i r e s p o n s a b i l i t à c o n p o c h i m e z z i . I b i s o g n i e l e a s p e t t a t i v e s o n o t a n t e m e n t r e l e r i s o r s e s o n o p o c h e , c o s t a n t e m e n t e d e c u r t a t e d a l G o v e r n o , c h e h a s c a r i c a t o s u d i v o i e s u i c i t t a d i n i i l p e s o d e i t a g l i e l e s u e r e s p o n s a b i l i t à " , d i c e S c h l e i n r i c o r d a n d o i t a g l i n e l l e p r e c e d e n t i m a n o v r e p e r o l t r e 1 0 m i l i a r d i a g l i e n t i l o c a l i n e i p r o s s i m i a n n i . " I n u m e r i s o n o t e s t a r d i e s m e n t i s c o n o l a p r o p a g a n d a a u t o c e l e b r a t i v a d e l l a p r e s i d e n t e M e l o n i : d i r e c h e q u e s t a è l a p r i m a ' m a n o v r a s e n z a t a g l i ' è p r e n d e r e i n g i r o i s i n d a c i " . P e r S c h l e i n " è u n a p r e c i s a s t r a t e g i a . Q u e s t o g o v e r n o c o n u n a m a n o t a g l i a a l l e a u t o n o m i e l o c a l i e r e g i o n a l i e c o n l ’ a l t r a s c a r i c a s u d i l o r o l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à . N o n m e t t e r e u n e u r o i n m a n o v r a s u i t r a s p o r t i s i g n i f i c a c h e i s i n d a c i s a r a n n o c o s t r e t t i a r i d u r r e l e c o r s e e p r e n d e r s i l a c o l p a a l p o s t o d i S a l v i n i , o a d a u m e n t a r e i l b i g l i e t t o e p r e n d e r s i l a c o l p a a l p o s t o d i S a l v i n i " . N I D I E D I R I T T I - " P i ù n i d i s i g n i f i c a p e r c o r s i e d u c a t i v i e d i s o c i a l i t à p e r i b a m b i n i , s i g n i f i c a r i d u r r e l e d i s u g u a g l i a n z e d ’ o r i g i n e e l o t t a r e c o n t r o l a p o v e r t à e d u c a t i v a . M a p i ù n i d i s i g n i f i c a a n c h e s o s t e n e r e l a c o n c i l i a z i o n e d e i t e m p i d i v i t a e d i l a v o r o d e l l e f a m i g l i e , i n c o r a g g i a n d o l ’ o c c u p a z i o n e f e m m i n i l e , s o s t e n e n d o d a v v e r o l a f a m i g l i a . N o n c o n l a r e t o r i c a v u o t a d e l l a d e s t r a " , a t t a c c a S c h l e i n . I l g o v e r n o " p a r l a t a n t o d i f a m i g l i a m e n t r e t a g l i a i l w e l f a r e , i f o n d i , l a s a n i t à e l a s c u o l a " e " s t a f a c e n d o i l c o n t r a r i o d i q u e l l o c h e s e r v e p e r s o s t e n e r e l e f a m i g l i e i t a l i a n e . R i n g r a z i o i s i n d a c i p e r c h é i n m a n c a n z a d e l l e l e g g i c h e a n c h e i l c e n t r o s i n i s t r a n o n e r a r i u s c i t o a d a p p r o v a r e , h a n n o m e s s o l a f a c c i a e s i s o n o e s p o s t i p e r d i f e n d e r e i f i g l i e l e f i g l i e d e l l e f a m i g l i e o m o g e n i t o r i a l i p e r c h é n o i l e f a m i g l i e l e p r o t e g g i a m o t u t t e n e s s u n a e s c l u s a " .