R o m a , 3 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L ’ a r t i c o l o d e I l F o g l i o c h e i p o t i z z a u n a c a n d i d a t u r a d i R o m a n o P r o d i n e l l e l i s t e d e l P d a l l e e l e z i o n i e u r o p e e d e l 2 0 2 4 è t o t a l m e n t e d e s t i t u i t o d i f o n d a m e n t o . Q u a s i b a n a l e m a e v i d e n t e m e n t e u t i l e s p e c i f i c a r e c h e t r a m e e l u i n o n c i s o n o m a i s t a t e i n t e r l o c u z i o n i r i s p e t t o a l t e m a o g g e t t o d e l l ’ a r t i c o l o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n . " S o n o v i c i n a a l P r o f e s s o r e p e r l a s t r u m e n t a l i z z a z i o n e d e l l e s u e v i c e n d e p e r s o n a l i e p r i v a t e e r i s p e d i s c o a l m i t t e n t e o g n i t e n t a t i v o d i m e t t e r e m e o i l P d i n c o n t r a p p o s i z i o n e c o n u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o d e l c e n t r o s i n i s t r a i t a l i a n o q u a l e è i l P r o f e s s o r P r o d i " , a g g i u n g e l a s e g r e t a r i a d e l P d .