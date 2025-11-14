R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n è a r r i v a t a a l D u m B O d i B o l o g n a p e r l a p r i m a A s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l e “ C i t t à d e m o c r a t i c h e e p r o g r e s s i s t e ” , i n c o n t r o d e l l e a m m i n i s t r a t r i c i e d e g l i a m m i n i s t r a t o r i l o c a l i p r o m o s s a d a l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n o c c a s i o n e d e l l ’ a s s e m b l e a A n c i . A l l ' i n i z i a t i v a è p r e s e n t e a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l l ' A n c i e s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i . O g g i i n a p e r t u r a g l i i n t e r v e n t i d i S t e f a n o B o n a c c i n i , P r e s i d e n t e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o M a t t e o L e p o r e , S i n d a c o d i B o l o g n a ; M i c h e l e D e P a s c a l e , P r e s i d e n t e E m i l i a - R o m a g n a ; D a v i d e B a r u f f i , R e s p o n s a b i l e E n t i L o c a l i P d ; L u i g i T o s i a n i , S e g r e t a r i o P d E m i l i a - R o m a g n a . S e m p r e o g g i s i s v o l g e r a n n o i t a v o l i t e c n i c i t e m a t i c i s u i p r i n c i p a l i a m b i t i d e l l ’ a z i o n e a m m i n i s t r a t i v a e p o l i t i c a l o c a l e : C a s a e d i r i t t o a l l ’ a b i t a r e , T r a n s i z i o n e v e r d e u r b a n a , W e l f a r e d i p r o s s i m i t à e s a l u t e , G i o v a n i , d o n n e e f u t u r o u r b a n o , M o b i l i t à s o s t e n i b i l e e i n f r a s t r u t t u r e u r b a n e , L e g a l i t à e s i c u r e z z a u r b a n a e P r o g e t t a r e i t e r r i t o r i , d e d i c a t o a l l e p o l i t i c h e d i c o e s i o n e , a l l a p a c e , a l l e r i f o r m e e a l l e a r e e i n t e r n e . L a m a t t i n a d i d o m a n i s a r à i n v e c e d e d i c a t a a l l a r e s t i t u z i o n e p u b b l i c a d e i l a v o r i d e i t a v o l i t e m a t i c i e a u n a t a v o l a r o t o n d a p l e n a r i a d a l l e 9 . 3 0 . A c o n c l u d e r e i l a v o r i , a l l e o r e 1 2 . 0 0 d i d o m a n i s a r à l a s e g r e t a r i a S c h l e i n .