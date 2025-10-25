R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " È i m p o r t a n t e v e d e r e c h e l a c u l t u r a r i f o r m i s t a n e l P d è u s c i t a d a l l a c o n d i z i o n e c a t a c o m b a l e i n c u i e r a f i n i t a c o n l ’ e l e z i o n e d i E l l y S c h l e i n . A l o r o , p e r ò , d i c o c h e è f i n i t o i l t e m p o d i c i n c i s c h i a r e : o s o n o i n g r a d o d i c o n v e r t i r e S c h l e i n e c o n d u r l a i n u n a d i r e z i o n e d a l e i s e m p r e r i f i u t a t a , o p p u r e t r a g g a n o l e c o n s e g u e n z e . T e m p o r e g g i a r e o l t r e u n c e r t o l i m i t e t o g l i e c r e d i b i l i t à e a p p a n n a l e r a g i o n i d e l r i f o r m i s m o . L e e l e z i o n i p o l i t i c h e s o n o m e n o r e m o t e d i q u a n t o p o s s a s e m b r a r e " . C o s ì D a n i e l a R u f f i n o d i A z i o n e .