R o m a , 1 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i , l ’ i d e a d i c e n t r o s i n i s t r a s e m b r a t r a m o n t a t a p e r c h é i s u o i p r o t a g o n i s t i h a n n o s m e s s o d i c e r c a r e p a z i e n t e m e n t e u n a s i n t e s i t r a c u l t u r e d i v e r s e . E c o s ì s i d i c o n o a l l a r i c e r c a d i u n p a r t i t o ' d i c e n t r o ' d a u t i l i z z a r e c o m e s t a m p e l l a . M a i l g r u p p o d i r i g e n t e d i u n p a r t i t o n o n p u ò i s p i r a r e l a n a s c i t a d i u n a l t r o p a r t i t o c h e d i v e n t a s e r v e n t e / s t r u m e n t a l e . I l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n o n p u ò d e l e g a r e a u n s o g g e t t o e s t e r n o i l c o m p i t o d i f a r e i l c e n t r o , d i r a p p r e s e n t a r e i l r i f o r m i s m o " . C o s ì E r n e s t o M a r i a R u f f i n i a l l ' a s s e m b l e a d e i c o m i t a t i P i ù U n o . " S i a m o q u i p e r f a r e p o l i t i c a , s e n z a c e d e r e a l l a t e n t a z i o n e d i a t t r i b u i r c i d e l l e e t i c h e t t e . S i a m o q u i s e n z a l ’ a n s i a d i p a r l a r e d i n o m i , p e r c h é l a p o l i t i c a n o n è u n r e a l i t y s h o w e n o i n o n s i a m o i n t e r e s s a t i n é a i t a l e n t s h o w , n é a l l e n o m i n a t i o n , s e n t e n d o s i g i u s t i i n u n v i d e o s u t i k t o k o c o n u n s o r r i s o a e f f e t t o i n t e l e v i s i o n e ” .