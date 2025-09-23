R o m a , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a a l t e r n a t i v a c h e a b b i a m o m e s s o i n p i e d i a l l e r e g i o n a l i , s a r à q u e l l a c h e v i n c e r à a l l e p r o s s i m e e l e z i o n i p o l i t i c h e " . E l l y S c h l e i n c h i u d e c o s ì l a r e l a z i o n e a l l a D i r e z i o n e P d c o n v o c a t a a l l a v i g i l i a d e l l a t o r n a t a e l e t t o r a l e d i a u t u n n o . L a s e g r e t a r i a d e m r i v e n d i c a i l " l a v o r o t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i o " c h e h a p o r t a t o a c o s t r u i r e l a s t e s s a c o a l i z i o n e i n t u t t e l e r e g i o n i a l v o t o . O r a " l ' a l t e r n a t i v a è u n a r e a l t à c o n c r e t a e i l P d è i l p e r n o d i q u e s t o p r o g e t t o " . S c h l e i n c h i e d e " u n i t à d e n t r o e f u o r i i l p a r t i t o " . Q u e s t o s e r v e p e r b a t t e r e l e d e s t r e , r i m a r c a l a s e g r e t a r i a d o p o l e p o l e m i c h e d e l l a m i n o r a n z a d e m p e r a v e r c o n v o c a t o u n a ' D i r e z i o n e e l e t t o r a l e ' a r i d o s s o d e l v o t o e q u i n d i , i n e v i t a b i l m e n t e , u n a r i u n i o n e s e n z a p o s s i b i l i t à d i u n a d i a l e t t i c a i n t e r n a . M O B I L I T A Z I O N E P E R G A Z A - M a è d a l l a m o b i l i t a z i o n e d i i e r i p e r G a z a c h e S c h l e i n c o m i n c i a i l s u o i n t e r v e n t o : " M e l o n i t a c e , l ' I t a l i a n o " . L a s e g r e t a r i a r i b a d i s c e l a " c o n d a n n a d e l P d a o g n i f o r m a d i v i o l e n z a " e c h i e d e a l g o v e r n o M e l o n i d u e c o s e : c h e u s i a l t r e t t a n t a n e t t e z z a n e l c o n d a n n a r e " i c r i m i n i d i N e t a n y a h u a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a " e c h e n o n u t i l i z z i " g l i a t t i v i o l e n t i d i u n c e n t i n a i o d i m a n i f e s t a n t i " p e r " i g n o r a r e " l a m o b i l i t a z i o n e p a c i f i c a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e . " N o n è a c c e t t a b i l e - d i c e S c h l e i n - c h e i l g o v e r n o u s i g l i a t t i v i o l e n t i d i q u a l c h e c e n t i n a i o d i m a n i f e s t a n t i c h e h a n n o c o l p i t o l a s t a z i o n e d i M i l a n o e f e r i t o 6 0 a g e n t i , p e r p r o v a r e a c o p r i r e o i g n o r a r e i l g r i d o d i c e n t i n a i a d i m i g l i a i a d i m a n i f e s t a n t i , l a s t r a g r a n d e m a g g i o r a n z a , c h e i n m o d o d e l t u t t o p a c i f i c o h a m a n i f e s t a t o i n m o d o d e l t u t t o p a c i f i c o p e r l a P a l e s t i n a " . E d a n c o r a : " S m e t t e t e l a d i c r i m i n a l i z z a r e o g n i p i a z z a e o g n i f o r m a d i d i s s e n s o . N o n p o t e t e i g n o r a r e u n s e n t i m e n t o c h e a t t r a v e r s a t u t t o i l P a e s e c h e c h i e d e c h e l ' I t a l i a n o n s i a c o m p l i c e d e i c r i m i n i d i N e t a n a y h u a G a z a e i n C i s g i o r d a n i a " . L a s e g r e t a r i a d e m p o i t o r n a a i n c a l z a r e M e l o n i s u l f a t t o c h e n o n s i a v e n u t a a r i f e r i r e i n P a r l a m e n t o , c o m e c h i e s t o d a l l e o p p o s i z i o n i : " A b b i a m o c h i e s t o a G i o r g i a M e l o n i d i v e n i r e i n P a r l a m e n t o a c h i a r i r e q u a l e s a r à l a p o s i z i o n e d e l g o v e r n o a N e w Y o r k e a B r u x e l l e s " , è " u n a c o s a n o n d e m o c r a t i c a n é a c c e t t a b i l e c h e d o b b i a m o a p p r e n d e r e d a i g i o r n a l i c h e l a M e l o n i p r e n d e l a l i n e a d e l l a G e r m a n i a . N o n è a c c e t t a b i l e c h e d o m a n i M e l o n i i n t e r v i e n e a l l ' A s s e m b l e a d e l l ' O n u e n o n a b b i a a n c o r a d e t t o l ' I t a l i a c h e p o s i z i o n e t e r r à s u l r i c o n o s c i m e n t o d e l l a P a l e s t i n a . N e s s u n o i n I t a l i a h a i l d i r i t t o d i s a p e r e , n e m m e n o i l P a r l a m e n t o " . M A N O V R A - S c h l e i n p a r l a p o i d e i p r o s s i m i i m p e g n i i n P a r l a m e n t o , a p a r t i r e d a l l a m a n o v r a s u c u i i n v i t a l e o p p o s i z i o n i a f a r e p r o p o s t e c o m u n i . " S a r à l a t e r z a m a n o v r a s e n z a r e s p i r o e m i s u r e d i s l a n c i o p e r l ' e c o n o m i a . N e l 2 0 2 5 l a p r e s s i o n e f i s c a l e r a g g i u n g e r à i l 4 2 , 7 % , i l l i v e l l o p i ù a l t o d a l 2 0 2 0 . D a l c e t o m e d i o i l g o v e r n o h a a v u t o 2 2 m i l i a r d i i n p i ù p e r i l c o s i d d e t t o f i s c a l d r a g . Q u e s t o a u m e n t o h a p i ù c h e m a n g i a t o l ' a u m e n t o d e l c u n e o d i 1 7 m i l i a r d i . M e l o n i d o v r e b b e i n i z i a r e d a q u i a l l a p r o s s i m a m a n o v r a a r e s t i t u i r e l e r i s o r s e , s t e r i l i z z a r e i l f i s c a l d r a g , i n d i c i z z a r e g l i s c a g l i o n i I r p e f a l l ' i n f l a z i o n e " . D A Z I - Q u i n d i i d a z i . " Q u e s t o g o v e r n o n o n h a a n c o r a d e t t o c o s a f a r à p e r p r o t e g g e r e l ' I t a l i a d a i d a z i d i T r u m p . V o l e v a f a r e l a p o n t i e r a e i n v e c e l ' a m i c i z i a u n i l a t e r a l e c o n T r u m p h a u n c o s t o e l e v a t i s s i m o p e r i l n o s t r o P a e s e . H a n n o m i n i m i z z a t o p e r m e s i . C o n f i n d u s t r i a p a r l a d i 2 0 m i l i a r d i i n m e n o d i e x p o r t p e r i l p r o s s i m o a n n o e l o S v i m e z d i 1 0 0 m i l a p o s t i d i l a v o r o a r i s c h i o . L a l i n e a m o r b i d a c o n T r u m p è s t a t a d e l t u t t o i n e f f i c a c e . E o g g i s i a m o a l l a r i m o z i o n e : n o n s e n t o p i ù M e l o n i p a r l a r e d i d a z i . A v e v a a n n u n c i a t o u n p i a n o d a 2 4 m i l i a r d i . E ' s v a n i t o n e l n u l l a " . C O N T R O L L O T V E G I O R N A L I - " L a d e s t r a s i s c e g l i e i n t u t t o i l m o n d o g l i s t e s s i n e m i c i : i m i g r a n t i , g l i a t t i v i s t i L g b t q + , i g i u d i c i , i g i o r n a l i s t i l i b e r i , g l i a v v e r s a r i p o l i t i c i . E f a c o s ì a n c h e l a d e s t r a i t a l i a n a : u n n e m i c o a l g i o r n o p u r d i n o n a s s u m e r s i l e p r o p r i e r e s p o n s a b i l i t à , a n c h e s e s o n o a l g o v e r n o d a t r e a n n i " , s o t t o l i n e a S c h l e i n c h e r i b a t t e a M e l o n i s u l c o n t r o l l o d i T v e g i o r n a l i . " S a p p i a m o c h e l a p r e m i e r a m a i l g e n e r e f a n t a s y m a c e n e v u o l e d a v v e r o t a n t a d i f a n t a s i a p e r d i r e c h e h a t v e g i o r n a l i c o n t r o q u a n d o c o n t r o l l a n o l a t v p u b b l i c a , b u o n a p a r t e d i q u e l l a p r i v a t a , g i o r n a l i n a z i o n a l i e l o c a l i e p o r t a n o p e r s i n o g l i e d i t o r i i n P a r l a m e n t o p e r a s s i c u r a r s e n e l a f e d e l t à " . R E G I O N A L I - " U n i t i e c o m p a t t i l i p o s s i a m o b a t t e r e . N o i n o n c i m e t t i a m o i n s i e m e c o n t r o d i l o r o m a s u l ' i d e a d e l f u t u r o d i q u e s t o P a e s e " , d i c e S c h l e i n a l l a v i g i l i a d e l l a t o r n a t a d i e l e z i o n i r e g i o n a l i . L e p r i m e a l v o t o s a r a n n o l e M a r c h e c o n M a t t e o R i c c i . " V i c h i e d o i l m a s s i m o s f o r z o p e r l a c a m p a g n a n e l l e M a r c h e , p o s s i a m o s p o s t a r e i l v o t o d e g l i i n d e c i s i " . Q u i n d i p a r l a d i " c o n t i n u i t à " e " i n n o v a z i o n e " p e r q u a n t o r i g u a r d a P u g l i a e C a m p a n i a g i à a m m i n i s t r a t e d a l c e n t r o s i n i s t r a . " P u ò e s s e r e s t a t o f a t i c o s o m a e r a g i u s t o a r r i v a r e a l l a s f i d a c o n u n p a r t i t o e u n a c o a l i z i o n e u n i t e e t u t t i r e s p o n s a b i l i z z a t i s u l l ' o b i e t t i v o c o m u n e d i b a t t e r e l a d e s t r a " , h a a g g i u n t o l a s e g r e t a r i a d e l P d . C E N T R O S I N I S T R A E P D - " I n q u e s t i d u e a n n i c ' è c h i g u a r d a v a a n c h e c o n s c e t t i c i s m o i l n o s t r o l a v o r o d i c u c i t u r a , n o n a b b i a m o r i n u n c i a t o a u n l a v o r o t e s t a r d a m e n t e u n i t a r i o e o g g i p o s s i a m o v e d e r e c h e c ' è u n ' a l t e r n a t i v a c o n c r e t a n e i l u o g h i d o v e g o v e r n i a m o i n s i e m e . I l P d è i l p e r n o d i q u e s t a a l t e r n a t i v a . U n p a r t i t o s a l d o e f o r t e , a b b i a m o d i m o s t r a t o u n r a d i c a m e n t o c h e n o n h a e g u a l i c o n o l t r e 5 0 0 f e s t e i n t u t t a I t a l i a " , s o t t o l i n e a S c h l e i n . " C ' è u n a n u o v a g e n e r a z i o n e d i m i l i t a n t i e d i r i g e n t i c h e n o n s o n o d i v i s i d a a p p a r t e n e n z e p r e g r e s s e . S i a m o u n a g r a n d e f o r z a p l u r a l e , t e n i a m o c e l a s t r a t t a i n m e z z o a t u t t i q u e s t i p a r t i t i p e r s o n a l i " . A P P U N T A M E N T O N A Z I O N A L E A B O L O G N A - L o a v e v a g i à a c c e n n a t o a l l a c h i u s u r a d e l l a f e s t a n a z i o n a l e d e l l ' U n i t à a R e g g i o E m i l i a e o g g i S c h l e i n h a d a t o u l t e r i o r i d e t t a g l i a s u l l ' a p p u n t a m e n t o i n a u t u n n o c o n i s i n d a c i e a m m i n i s t r a t o r i d e l p d . " S t i a m o p r e p a r a n d o u n g r a n d e a p p u n t a m e n t o n a z i o n a l e c o n i n o s t r i s i n d a c i a c u i v o g l i a m o d a r e m a s s i m a v i s i b i l i t à . L a f a r e m o a l l a v i g i l i a d e l l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l l ' A n c i : i l 1 4 e 1 5 n o v e m b r e a l D u m b o d i B o l o g n a f a r e m o u n a g r a n d e m a n i f e s t a z i o n e n a z i o n a l e p e r d e n u n c i a r e l o s c e m p i o d e i t a g l i d e l g o v e r n o a g l i e n t i l o c a l i e a v a n z a r e l e n o s t r e p r o p o s t e " .