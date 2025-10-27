R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " N o i v o g l i a m o , a b b i a m o l ’ a m b i z i o n e d i e s s e r e i l P d . R i t r o v a r e i l P d c h e q u a l c h e a n n o f a a b b i a m o f o n d a t o , c h e e r a u n p a r t i t o c o r a g g i o s a m e n t e r i f o r m i s t a . L ’ i d e a c h e i r i f o r m i s t i d e b b a n o r i e q u i l i b r a r e g l i e s t r e m i è u n a l e t t u r a v e c c h i a e s b a g l i a t a . I l P d d e v e t o r n a r e a e s s e r e i l p a r t i t o c h e è n a t o p e r e s s e r e . Q u e l l o c h e v e d i a m o o g g i a g u i d a S c h l e i n è u n P d d i v e r s o , p e r s u a s t e s s a r i v e n d i c a z i o n e . M e n o s l o g a n e p i ù a t t e n z i o n e a l l a r e a l t à : p r o v a r e a r i p o r t a r e i l d i b a t t i t o s u b i n a r i p i ù r a z i o n a l i , p i ù v i c i n i a l P a e s e " . C o s ì P i n a P i c i e r n o ( P d ) , v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o , a P i n g P o n g s u R a i R a d i o 1 . E r i s p e t t o a l l e d i c h i a r a z i o n i d e l l a s e g r e t a r i a P d , E l l y S c h l e i n , s u l l a “ n o s t a l g i a d e l p e r i o d o i n c u i i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o g o v e r n a v a c o n u n p e z z o d e l l a d e s t r a ” , P i c i e r n o o s s e r v a : " D o v r e b b e r i c o r d a r e c h e a q u e l t e m p o c ' e r a n o i m i n i s t r i R o b e r t o S p e r a n z a , F r a n c e s c h i n i , e s e i l r i f e r i m e n t o è a l g o v e r n o D r a g h i , r i v e n d i c o c o n m o l t o o r g o g l i o q u e l l a s t a g i o n e , p e r c h é c r e d o c h e s i a s t a t o u n g o v e r n o u t i l e a l p a e s e i n u n m o m e n t o p a r t i c o l a r m e n t e d e l i c a t o " . " P e n s o c h e i m i n i s t r i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o i n q u e l g o v e r n o , t u t t i , a b b i a n o f a t t o m o l t o b e n e . M o l t i d i l o r o s o n o o g g i s o s t e n i t o r i d e l l a s e g r e t a r i a , s o n o n e l l a m a g g i o r a n z a c o n l a s e g r e t a r i a n a z i o n a l e . ” E p o i , s u l l ’ i p o t e s i d i u n a s u a c a n d i d a t u r a ' a n t i - S c h l e i n ' a l l a g u i d a d e l p a r t i t o : “ S o n o m o l t o f e l i c e e o n o r a t a d i q u e l l o c h e f a c c i o a l P a r l a m e n t o e u r o p e o , u n r u o l o i s t i t u z i o n a l e c h e p r o v o a s v o l g e r e a l m e g l i o . N o n i m m a g i n o u n m i o f u t u r o p r o s s i m o n e l l a p o l i t i c a i t a l i a n a : n o n m i v e d o , n e l b r e v e , i m p e g n a t a i n u n r u o l o p o l i t i c o n a z i o n a l e ” .