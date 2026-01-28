R o m a , 2 8 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S i a m o a S e s s a A u r u n c a p e r c h é c r e d i a m o c h e l a T e r r a d i L a v o r o a b b i a b i s o g n o d i u n a p o l i t i c a c h e n o n s i a c c o n t e n t i , m a c h e s a p p i a ' c r e s c e r e ' i n t e r m i n i d i v i s i o n e e c o n c r e t e z z a " . L o h a d e t t o l a v i c e p r e s i d e n t e d e l P a r l a m e n t o e u r o p e o P i n a P i c i e r n o a p r o p o s i t o d e l l ' a p p u n t a m e n t o d i d o m a n i , g i o v e d ì 2 9 g e n n a i o a l l e 1 8 a l C a s t e l l o d u c a l e d i S e s s a A u r u n c a , d i ' C r e s c e r e ! ' , " u n ’ i n i z i a t i v a n a t a p e r d e l i n e a r e l a r o t t a d i u n P d r i f o r m i s t a , c r e d i b i l e e , s o p r a t t u t t o , r a d i c a t o n e i b i s o g n i c o n c r e t i d e l l a t e r r a d i l a v o r o " . " L a v o r i a m o c o n c o n v i n z i o n e a u n P a r t i t o D e m o c r a t i c o c h e s i a a u t e n t i c a m e n t e r i f o r m i s t a : u n p a r t i t o c h e n o n h a p a u r a d e l c a m b i a m e n t o , c h e r i v e n d i c a c o n o r g o g l i o l e p r o p r i e r a d i c i m a g u a r d a c o n c o r a g g i o a l l e s f i d e d e l f u t u r o . C o n S t e f a n o L o m b a r d i e i t a n t i a m i c i c h e s i r i t r o v e r a n n o a l C a s t e l l o D u c a l e , v o g l i a m o r i b a d i r e c h e l a n o s t r a m i s s i o n e è c o s t r u i r e u n ' a l t e r n a t i v a c r e d i b i l e a l g o v e r n o M e l o n i , c a p a c e d i d a r e r i s p o s t e v e r e a l l e f a m i g l i e e a l l e i m p r e s e d i q u e s t o t e r r i t o r i o ” , a g g i u n g e P i c i e r n o . A l l ' i n c o n t r o p a r t e c i p a n o i l c a n d i d a t o a l l a s e g r e t e r i a p r o v i n c i a l e d e l P d S t e f a n o L o m b a r d i , M a s s i m o S c h i a v o n e , L o r e n z o G u e r i n i e l a s t e s s a P i c i e r n o .