R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ H o a p p e n a d e p o s i t a t o l e f i r m e p e r l a c a n d i d a t u r a a l l a c a r i c a d i S e g r e t a r i o R e g i o n a l e d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o d e l l a C a m p a n i a . D e s i d e r o a n z i t u t t o r i n g r a z i a r e l a S e g r e t a r i a n a z i o n a l e E l l y S c h l e i n , c h e c o n d e t e r m i n a z i o n e h a l a v o r a t o p e r c o n s e n t i r e a l P d c a m p a n o d i t o r n a r e a c o s t i t u i r e i p r o p r i o r g a n i s m i d i r i g e n t i d o p o a n n i d i c o m m i s s a r i a m e n t o . U n r i c o n o s c i m e n t o v a a l C o m m i s s a r i o A n t o n i o M i s i a n i , p e r l ’ e q u i l i b r i o e l a s e r i e t à c o n c u i h a s v o l t o i l s u o c o m p i t o . E r i v o l g o u n r i n g r a z i a m e n t o s e n t i t o a l l e c e n t i n a i a d i i s c r i t t e e i s c r i t t i c h e i n t u t t a l a R e g i o n e h a n n o s o s t e n u t o l a c a n d i d a t u r a " . L o s c r i v e s u i s o c i a l P i e r o D e L u c a , d e p u t a t o d e l P d , a n n u n c i a n d o l a s u a c a n d i d a t u r a a s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d C a m p a n i a . " L a c a n d i d a t u r a u n i t a r i a è u n a d e c i s i o n e c h e r a p p r e s e n t a , n e l l ' a t t u a l e c o n t e s t o , u n a t t o d i r e s p o n s a b i l i t à e m a t u r i t à p o l i t i c a d e l l a n o s t r a c o m u n i t à d e m o c r a t i c a , c h e h a s c e l t o d i e v i t a r e d i v i s i o n i e c o n c e n t r a r e l e p r o p r i e e n e r g i e s u g l i o b i e t t i v i s t r a t e g i c i p r i o r i t a r i d a r a g g i u n g e r e , n e l l ’ i n t e r e s s e d e l P a r t i t o e s o p r a t t u t t o d e i n o s t r i c i t t a d i n i " . " T r e s o n o i p u n t i p r i n c i p a l i d a c u i i n t e n d i a m o r i p a r t i r e i n q u e s t a f a s e - a r g o m e n t a D e L u c a - d i f e n d e r e e v a l o r i z z a r e i r i s u l t a t i i m p o r t a n t i r a g g i u n t i i n d i e c i a n n i d i g o v e r n o r e g i o n a l e i n s e t t o r i f o n d a m e n t a l i c o m e s a n i t à , l a v o r o , p o l i t i c h e s o c i a l i , a m b i e n t e , a g r i c o l t u r a , i n f r a s t r u t t u r e , t r a s p o r t i , s c u o l a , u n i v e r s i t à , c u l t u r a e t u r i s m o , p a r i o p p o r t u n i t à p e r t u t t e e t u t t i . E l a b o r a r e u n a p i a t t a f o r m a p r o g r a m m a t i c a a m b i z i o s a p e r f i s s a r e t r a g u a r d i a n c o r a p i ù a v a n z a t i , n e l l ' i n t e r e s s e d e i n o s t r i c i t t a d i n i . C o s t r u i r e , s u l l a b a s e d i u n p r o g r a m m a s e r i o e c o n d i v i s o , u n ’ a l l e a n z a a m p i a c o n i l M o v i m e n t o 5 S t e l l e e l e a l t r e f o r z e p o l i t i c h e e c i v i c h e d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a , p e r c o n f e r m a r e l a g u i d a d e l l a R e g i o n e e d i m p e d i r e c h e l a C a m p a n i a v e n g a c o n s e g n a t a a u n a d e s t r a c h e h a d i m o s t r a t o i n c a p a c i t à d i g o v e r n o a l i v e l l o l o c a l e e n a z i o n a l e " . " L a s f i d a c h e c i a t t e n d e n o n è s e m p l i c e . M a c o n c o r a g g i o e d e t e r m i n a z i o n e , p o s s i a m o v i n c e r l a . S u q u e s t e b a s i , c o n e n t u s i a s m o e s p i r i t o d i s e r v i z i o , m i c a n d i d o a g u i d a r e l a n u o v a f a s e c h e a b b i a m o d a v a n t i , c o n s a p e v o l e d e l l a g r a n d e r e s p o n s a b i l i t à c h e m i a t t e n d e , i m p e g n a n d o m i a c o s t r u i r e u n a c o m u n i t à d e m o c r a t i c a a p e r t a , i n c l u s i v a e p l u r a l e , r i s p e t t o s a d i t u t t e l e s e n s i b i l i t à i n t e r n e " , s p i e g a D e L u c a . " L a v o r e r e m o p e r u n a C a m p a n i a s e m p r e p i ù m o d e r n a , s o l i d a l e , d i n a m i c a e p r o t a g o n i s t a i n I t a l i a e i n E u r o p a . U n m o d e l l o c h e p o s s a c o n t r i b u i r e i n m o d o r i l e v a n t e a n c h e a l l a c o s t r u z i o n e d i u n a r e a l e a l t e r n a t i v a d i g o v e r n o a l l a d e s t r a a l i v e l l o n a z i o n a l e . R i m b o c c h i a m o c i l e m a n i c h e e m e t t i a m o c i i n c a m m i n o . A v a n t i , i n s i e m e ” .