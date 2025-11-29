R o m a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a r i u n i o n e d e i r i f o r m i s t i P d a P r a t o è u n c o n t r o c a n t o r i s p e t t o a q u e l l a i n c o r s o a M o n t e p u l c i a n o ? " N o n c r e d o c h e q u e s t o s i a l o s c o p o " . L o d i c e A n d r e a O r l a n d o a m a r g i n e d i C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a i n c o r s o a M o n t e p u l c i a n o . " A n z i v o g l i o d i r e c h e l e p r o p o s t e c h e s o n o s t a t e m e s s e i n c a m p o s o n o a s s o l u t a m e n t e c o n d i v i s i b i l i e q u a n d o c i s a r à o c c a s i o n e s a r a n n o r e c e p i t e d a l l i b r o v e r d e c h e s t i a m o c e r c a n d o d i t r a s f o r m a r e i n u n l i b r o b i a n c o c o n i l c o n c o r s o d i t u t t o i l p a r t i t o s u l l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i " .