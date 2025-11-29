R o m a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o i d o b b i a m o c a n d i d a r c i n o n a d a n d a r e a l g o v e r n o m a a c a m b i a r e i l P a e s e . A b b i a m o u n a l e a d e r s h i p c h e è u n a s s e t i m p o r t a n t e , a b b i a m o u n a c o a l i z i o n e c h e a b b i a m o c o s t r u i t o e a b b i a m o u n p a r t i t o c h e d o b b i a m o u t i l i z z a r e d i p i ù " . L o d i c e A n d r e a O r l a n d o i n t e r v e n e n d o a ' C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a ' a M o n t e p u l c i a n o . " R i m e t t i a m o a l c e n t r o l a d i s c u s s i o n e , p r o m u o v i a m o u n ' a s s e m b l e a , d i s c u t i a m o d e l p r o g r a m m a e i n v e s t i a m o i t e r r i t o r i , p o r t i a m o l o n e l l e f e d e r a z i o n i e d a l ì f a c c i a m o l o c r e s c e r e " .