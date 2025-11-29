M o n t e p u l c i a n o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " I l P d h a r i p o s i z i o n a t o i l s u o o r i z z o n t e e v o g l i o r i n g r a z i a r e l a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n p e r a v e r l o f a t t o " . C o s ì l ' e s p o n e n t e P d A n d r e a O r l a n d o d a l l a k e r m e s s e d i M o t e p u l c i a n o . " N o i n o n s i a m o q u i a d a r e c o n s i g l i - a g g i u n g e - . M a q u a l i c o n s i g l i a u n a l e a d e r c h e h a v i n t o l e p r i m a r i e e h a c o s t r u i t o q u e s t o p r o c e s s o ? C ' è m o l t o m a s c h i l i s m o i n q u e s t a a f f e r m a z i o n e , p e r c h é a n e s s u n s e g r e t a r i o u o m o s i d i r e b b e c h e s i a m o v e n u t i a d a r e c o n s i g l i . E n o n s i a m o n e a n c h e q u i p e r c o n d i z i o n a r e , s e n o n n e l l a m i s u r a i n c u i u n p a r t i t o c o n d i z i o n a p e r c h é i l d i b a t t i t o ' d e v e ' c o n d i z i o n a r e " .