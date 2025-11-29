R o m a , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - R a f f o r z a r e l a l e a d e r s h i p d i E l l y S c h l e i n e c o n s o l i d a r e l a c o s t r u z i o n e d i " u n ' a l t e r n a t i v a p l u r a l e e c r e d i b i l e " . M a r c o S a r r a c i n o h a s i n t e t i z z a t o c o s ì i l s e n s o d e l l ' i n i z i a t i v a d e l l a m a g g i o r a n z a d e m a M o n t e p u l c i a n o , a p r e n d o i l a v o r i d e l l a t r e g i o r n i i n T o s c a n a . O l t r e 1 2 0 0 i s c r i t t i , b o o m d i p r e s e n z e c h e h a c o s t r e t t o a u n c a m b i o d i l o c a t i o n l a s t m i n u t e i n u n a t e n s o s t r u t t u r a a l l e s t i t a n e i g i a r d i n i d e l l a c i t t a d i n a . A d o r g a n i z z a r e l ' e v e n t o l e a r e e c h e a l c o n g r e s s o s o s t e n n e r o S c h l e i n : A r e a d e m d i D a r i o F r a n c e s c h i n i , l a s i n i s t r a d i A n d r e a O r l a n d o e g l i e x - a r t . 1 d i R o b e r t o S p e r a n z a . S o s t e g n o c h e n e l c o r s o d e g l i a n n i s i è a l l a r g a t o e a M o n t e p u l c i a n o o g g i c i s o n o e s p o n e n t i c h e t r e a n n i f a s i s c h i e r a r o n o c o n S t e f a n o B o n a c c i n i c o m e i i ' n e o u l i v i s t i ' d i C r e a t r a i q u a l i A n n a A s c a n i , M a r c o M e l o n i , M a t t e o M a u r i , T o n i R i c c i a r d i . E p o i D e b o r a S e r r a c c h i a n i e l ' e u r o d e p u t a t o D a r i o N a r d e l l a . T a n t i i p a r l a m e n t a r i P d d e l l a v a r i e a n i m e c h e h a n n o o r g a n i z z a t o l a t r e g i o r n i : d a P e p p e P r o v e n z a n o a M i c h e l a D e B i a s e , M a r i n a S e r e n i , N i c o S t u m p o , A r t u r o S c o t t o , A n n a R o s s o m a n d o , s o l o p e r c i t a r n e a l c u n i . N e s s u n t e n t a t i v o d i ' c o m m i s s a r i a r e ' l a s e g r e t a r i a , c o m e a l c u n i a v e v a n o l e t t o l ' i n i z i a t i v a d i M o n t e p u l c i a n o , a s s i c u r a S a r r a c i n o : " D a q u i r i b a d i a m o c h e n o n a r r e t r e r e m o s u i g r a n d i p a s s i i n a v a n t i f a t t i s u l l a l i n e a p o l i t i c a d a l P d e d a l s u o g r u p p o d i r i g e n t e i n q u e s t i d u e a n n i " e " v o g l i a m o q u i n d i r a f f o r z a r e l a l e a d e r s h i p d e l l a n o s t r a s e g r e t a r i a E l l y S c h l e i n e d e l s u o g r u p p o d i r i g e n t e " . A n c h e p e r c h é , r i v e n d i c a , " s i a m o q u e l l i c h e d a l p r i m o m o m e n t o , p r i m a d i m o l t i a l t r i , h a n n o c r e d u t o i n q u e l p r o g e t t o p o l i t i c o n o n p e r c o n v e n i e n z a m a p e r c o n v i n z i o n e " .