R o m a , 2 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - “ U n g u a z z a b u g l i o d i c o r r e n t o n i e c o r r e n t i n e n o n p u ò s o s t i t u i r e i l c o n f r o n t o t r a s p a r e n t e n e g l i o r g a n i s m i d i r i g e n t i d e l P a r t i t o . S e n t o l a n e c e s s i t à c h e l a D i r e z i o n e d e l P a r t i t o v e n g a c o n v o c a t a p e r u n c o n f r o n t o s i n c e r o c h e m i s u r i l e s i n t e s i o l e d i s t a n z e s u s c e l t e c h i a r e , p e r u n a l i n e a d i l o t t a c h i a r a n e l P a e s e . N o n s o l o s u l l e s c e l t e m o m e n t a n e e m a s u q u e l l e d i f o n d o . S u l s e n s o p r a t i c o e n o n m e t o d o l o g i c o d e l n o s t r o r i f o r m i s m o . P a r o l a s c o l o r i t a e i n f l a z i o n a t a c u i s i r i s c h i a d i t o g l i e r e s a n g u e e v a l o r e . M e g l i o u n a r i u n i o n e d i d i r e z i o n e f r a t e r n a e s i n c e r a c h e t a n t i c o n v e g n i s e p a r a t i d i a l c h i m i e c o r r e n t i z i e " . L o s c r i v e i n u n a n o t a i l d e p u t a t o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o , R o b e r t o M o r a s s u t .