R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ S t a m a t t i n a h o i n s e d i a t o l a C o m m i s s i o n e r e g i o n a l e p e r i l C o n g r e s s o d e l P d C a m p a n i a , c h e a v r à l u o g o d a l 2 5 a l 2 8 s e t t e m b r e e v e d r à l ' e l e z i o n e d e l n u o v o s e g r e t a r i o r e g i o n a l e . P i e r o D e L u c a è i l c a n d i d a t o u n i t a r i o p e r q u e s t o r u o l o . A l u i v a n n o i m i e i m i g l i o r i a u g u r i d i b u o n l a v o r o " . C o s ì i l s e n a t o r e A n t o n i o M i s i a n i , c o m m i s s a r i o d e l P d c a m p a n o . " I l c o n g r e s s o s a r à u n p a s s o i m p o r t a n t e p e r i l f u t u r o d e l l a c o m u n i t à p o l i t i c a d e l P d c a m p a n o . D o p o o l t r e d u e a n n i d i c o m m i s s a r i a m e n t o e u n l u n g o e d i f f i c i l e p e r c o r s o , s o n o s o d d i s f a t t o d i a v e r c o n t r i b u i t o a c o s t r u i r e u n p r o g e t t o u n i t a r i o p e r c u i h o s e m p r e l a v o r a t o e c h e - n e s o n o c o n v i n t o - c i a i u t e r à a f a r e a l m e g l i o l a n o s t r a p a r t e p e r v i n c e r e l e p r o s s i m e e l e z i o n i r e g i o n a l i " . " S i a m o a l l a v i g i l i a d i u n a c o m p e t i z i o n e d e c i s i v a e l a C a m p a n i a è l a r e g i o n e p i ù i m p o r t a n t e t r a q u e l l e c h e a n d r a n n o a l v o t o i n a u t u n n o . Q u e s t o è i l m o m e n t o d e l l a r e s p o n s a b i l i t à c o n d i v i s a , p e r p o t e r o f f r i r e a l l e c i t t a d i n e e a i c i t t a d i n i c a m p a n i u n p r o g e t t o d i g o v e r n o c r e d i b i l e e a l l ’ a l t e z z a d e l l e s f i d e d e l l a p r o s s i m a l e g i s l a t u r a r e g i o n a l e , s u n o d i c r u c i a l i c o m e l a s a n i t à p u b b l i c a e l e p o l i t i c h e s o c i a l i , i l l a v o r o e l e i m p r e s e , i t r a s p o r t i e l e i n f r a s t r u t t u r e , l a t u t e l a d e l l ’ a m b i e n t e . I n q u e s t a p r o s p e t t i v a , i l P d c a m p a n o d e v e e s s e r e p a r t e f o n d a m e n t a l e d e l c a m p o p r o g r e s s i s t a c h e s t i a m o c o s t r u e n d o i n t u t t o i l P a e s e , i l p e r n o d i u n p r o g e t t o f o r t e e c o e s o , d i u n a a l l e a n z a l a r g a t r a f o r z e p o l i t i c h e e c i v i c h e " . " U n p a r t i t o d e l l a g e n t e , t r a l a g e n t e , i n c u i l e d i f f e r e n z e d i v e n t a n o r i c c h e z z a . U n p a r t i t o c a p a c e d i v a l o r i z z a r e i l l a v o r o d i q u e s t i a n n i a l l a g u i d a d e l l a R e g i o n e e c o n i l c o r a g g i o e l ’ a m b i z i o n e d i m i g l i o r a r l o . U n p a r t i t o a p e r t o e p l u r a l e , l a b o r a t o r i o d i p r o p o s t e e p o l i t i c h e d i c a m b i a m e n t o e i n n o v a z i o n e i n u n a t e r r a b e l l i s s i m a e i m p e g n a t i v a . S o n o c e r t o c h e l e D e m o c r a t i c h e e i D e m o c r a t i c i d e l l a C a m p a n i a r i u s c i r a n n o a v i n c e r e q u e s t a s f i d a e a r a g g i u n g e r e q u e s t i o b i e t t i v i ” .