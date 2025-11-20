R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p o l i t i c a è u n a c o s a s e m p l i c e . F i n i t e l e e l e z i o n i r e g i o n a l i d i d o m e n i c a p r o s s i m a s i c h i u d e l a s t a g i o n e d e l l e e l e z i o n i r e g i o n a l i e s i e n t r a n e l t e m p o c h e c i s e p a r a d a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e , q u i n d i s i a p r e u n a d i s c u s s i o n e s u c o m e s i v a a l l e e l e z i o n i p o l i t i c h e " . C l a u d i o M a n c i n i , d e p u t a t o P d , p a r l a c o s ì a l l ' A d n k r o n o s d e l l e v a r i e i n i z i a t i v e o r g a n i z z a r e d e l l e a r e e d e m d a q u e l l e d e i r i f o r m i s t i a q u e l l a d e l l a m a g g i o r a n z a a M o n t e p u l c i a n o a f i n e n o v e m b r e . " E s s e n d o i l n o s t r o u n p a r t i t o d e m o c r a t i c o h a u n a s u a d i s c u s s i o n e i n c o m p r i m i b i l e e a n z i s a l u t a r e . E ' c h i a r o c h e q u e s t a d i s c u s s i o n e c o m i n c i a a d a v v e n i r e n e l l e f o r m e d e l l ' i n t e r v i s t a , d e l d i b a t t i t o e a n c h e d i i n i z i a t i v e p o l i t i c h e . Q u e l l a d i M o n t e p u l c i a n o s i c h i a m a p r o p r i o ' C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a ' . P o i s i f a r à u n a a s s e m b l e a n a z i o n a l e p e r m e t t e r e a s i n t e s i u n a d i s c u s s i o n e c h e n o n p r e o c c u p a p e r c h è i l P d è u n i t o n e i f o n d a m e n t a l i " . N o n s i f a r à q u i n d i u n c o n g r e s s o ? " S i p u ò a n c h e f a r e m a q u e s t o l o p u ò d e c i d e r e s o l o l a s e g r e t a r i a S c h l e i n " .