R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o c h i e s t o d a m e s i d i c o n v o c a r e u n a d i r e z i o n e p e r u n v e r o e c o s t r u t t i v o c o n f r o n t o . N o n è q u e l l a d i m a r t e d ì , c h e i n v e c e h a i l s i g n i f i c a t o d i s p i n g e r e l a n o s t r a c a m p a g n a e l e t t o r a l e p e r l e r e g i o n a l i . V o r r e i t r a n q u i l l i z z a r e t u t t i : c i s a r e m o , a l f i a n c o d e i c a n d i d a t i e d e l l e c a n d i d a t e d e l p a r t i t o d e m o c r a t i c o c o m e a b b i a m o s e m p r e f a t t o . M a n o n r i n u n c i a m o a p e n s a r e c h e t a l e c o n f r o n t o , a p e r t o , l e a l e e c o s t r u t t i v o , s i a n e c e s s a r i o e d u t i l e a l n o s t r o p a r t i t o . E p e r q u e s t o c o n t i n u e r e m o a c h i e d e r l o ” . C o s ì L o r e n z o G u e r i n i , d e p u t a t o d e l P d , i n m e r i t o a l l e n o t i z i e u s c i t e i n q u e s t e o r e s u l l a d i r e z i o n e d i m a r t e d ì p r o s s i m o d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o .