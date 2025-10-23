R o m a , 2 4 o t t . ( A d n k r o n o s ) - D o m a n i , v e n e r d ì 2 4 o t t o b r e , f a r à t a p p a i n T r e n t i n o - A l t o A d i g e , p r i m a a R o v e r e t o n e l l a p r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o , e a s e g u i r e n e l l a p r o v i n c i a a u t o n o m a d i B o l z a n o , u n d i c e s i m o a p p u n t a m e n t o n a z i o n a l e , i l V i a g g i o d e l P d n e l l e r e a l t à i n d u s t r i a l i d e l P a e s e p r o m o s s o d a l F o r u m I n d u s t r i a d e l p a r t i t o e d a A n d r e a O r l a n d o , e x m i n i s t r o d e l L a v o r o e r e s p o n s a b i l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i d e l P d c h e g u i d e r à u n a d e l e g a z i o n e c o m p o s t a d a e s p o n e n t i d e i d e m o c r a t i c i e d a p a r l a m e n t a r i . R i p r e n d e c o s ì i l v i a g g i o d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o n e l l e r e a l t à i n d u s t r i a l i d e l P a e s e c h e h a t o c c a t o 1 0 r e g i o n i n e i m e s i s c o r s i v i s i t a n d o e c c e l l e n z e p r o d u t t i v e d e l P a e s e , c r i s i i n d u s t r i a l i , i n c o n t r a n d o a m m i n i s t r a t o r i e p a r t i s o c i a l i d e i s i n g o l i t e r r i t o r i . U n c o n f r o n t o c h e p r o s e g u e a n c h e s u l L i b r o V e r d e e s u l l e p r o p o s t e p e r l e p o l i t i c h e i n d u s t r i a l i d e l P d c h e l o s c o r s o m e s e d i L u g l i o è s t a t o p r e s e n t a t o a R o m a n e l c o r s o d e l l a c o n f e r e n z a n a z i o n a l e s u l l e P o l i t i c h e i n d u s t r i a l i . I l p r o g r a m m a p r e v e d e u n a p r i m a t a p p a , i n v i s t a d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e d i u n s e c o n d o a p p u n t a m e n t o n e l l a p r o v i n c i a a u t o n o m a d i T r e n t o , p r e s s o l a s e d e d e l P D a R o v e r e t o p e r u n i n c o n t r o c o n l e r a p p r e s e n t a n z e t e r r i t o r i a l i d i C G I L , C I S L e U I L e a s e g u i r e c o n l a s i n d a c a G i u l i a R o b o l e i c o n s i g l i e r i r e g i o n a l i d e l P D . S e m p r e n e l l a s e d e d e l P D d i R o v e r e t o , a l l e o r e 1 1 . 3 0 , e ' p o i p r e v i s t o u n p u n t o s t a m p a d i O r l a n d o c o n l a d e p u t a t a S a r a F e r r a r i e i v e r t i c i d e l p a r t i t o l o c a l e . A l l e o r e 1 5 , p r e s s o l a s e d e d e l P D i n p i a z z a D o m e n i c a n i 6 a B o l z a n o , s i t e r r à u n i n c o n t r o c o n i s i n d a c a t i e l e R s u d i A c c i a i e r i e V a l b r u n a . A l l e o r e 1 7 è p r e v i s t a , s e m p r e a B o l z a n o , u n a v i s i t a a l p a r c o s c i e n t i f i c o t e c n o l o g i c o , p r e s s o l a z o n a i n d u s t r i a l e , c o n s t a r t u p e F r a u n h o f e r I t a l i a . A l l e o r e 1 8 s i t e r r à u n i n c o n t r o c o n l a F o n d a z i o n e S a l v e m i n i p r e s s o l a S a l a E u r o p a i n v i a d e l R o n c o e a l l e 2 0 . 3 0 u n a a s s e m b l e a p r o v i n c i a l e d e l P d i n p i a z z a D o m e n i c a n i .