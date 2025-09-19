R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " F a r e m o i n t e m p o a d i s c u t e r e . D i s c u t e r e m o d e l l e c o s e c h e v a n n o e q u e l l e c h e m a g a r i a n d r e b b e r o c o r r e t t e o m i g l i o r a t e n e l p a r t i t o , d o p o l e r e g i o n a l i " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i a F e n i x . " L a r a p p r e s e n t a n z a d e i r i f o r m i s t i , è b e n e v i d e n t e i n t u t t a I t a l i a , d a l n o r d a l c e n t r o a l s u d . D o p o d i c h é , d o p o l e r e g i o n a l i , n o i a v r e m o m o d o l ì d i d i s c u t e r e s e n e l P d v a d i s c u s s o u n p o ' d i p i ù , i n c h e m o d o d o b b i a m o d i s c u t e r e , c o s a c ' è d a c o s t r u i r e p e r b a t t e r e M e l o n i a l l a d e s t r a f r a d u e a n n i , p e r c h é q u e l l o p e r m e è l ' u n i c o o b i e t t i v o c h e c o n t a , e s o p r a t t u t t o u n c e n t r o s i n i s t r a c h e d i v e n t i a l t e r n a t i v a , c o m e c i d e v e s t a r e , c o m e i r i f o r m i s t i p o s s o n o p o r t a r e u n c o n t r i b u t o c h e p e r m e n o n è m a i d i n o m i e c o g n o m i , m a è d i i d e e " . " E a n c h e n e l l e p r o s s i m e s e t t i m a n e n o i a v a n z e r e m o g i à a l c u n e i d e e , c o m e a b b i a m o p o i f a t t o i n q u e s t i m e s i , r i s p e t t o a d a l c u n e q u e s t i o n i c h e s t a n n o p o i n e l l ' a g e n d a d i u n p r o g r a m m a d i g o v e r n o c h e d e v e e s s e r e u n p r o g r a m m a d i g o v e r n o s e r i o , p e r ò r i p e t o i o s o n o m o l t o t r a n q u i l l o , m o l t o s e r e n o e p o i r i p e t o , p e r f o r t u n a c h e s i a m o i n u n p a r t i t o c h e n o n è u n a c a s e r m a i n m o d o c h e o g n u n o d i c e l a s u a " .