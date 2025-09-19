R o m a , 1 9 s e t . ( A d n k r o n o s ) - C o m e è l a s i t u a z i o n e n e l l a m i n o r a n z a ? " A p a r t e c h e i o n o n m i s o n o m a i s e n t i t o m i n o r a n z a d i n i e n t e , a b b i a m o i l v a n t a g g i o a m i l i t a r e n e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c h e è u n p a r t i t o d a v v e r o l i b e r o e a p e r t o , p e r m e è u n g r a n d e v a l o r e . N o n s i t o r n a a c o r r e n t i e c o r r e n t i n e d i p r i m a . C ' è u n a g r a n d e a r e a p o l i t i c a , r i f o r m i s t a . C h e p e r a l t r o i n c i d e p a r e c c h i o p e r c h é s e a n d a t e a v e d e r e l a r a p p r e s e n t a n z a c h i s i c a n d i d a a l l a g u i d a n e l l e r e g i o n i , e d è s u c c e s s o i n t a n t i c o m u n i , h a u n a c e r t a i m p r o n t a " . L o d i c e S t e f a n o B o n a c c i n i a m a r g i n e d i F e n i x . " N e s s u n o s i è m e s s o m a i a g i o c a r e d i b a n d i e r i n a , m a v u o l d i r e a v e r e u n a r a p p r e s e n t a n z a a n c h e d i c l a s s e d i r i g e n t e m o l t o f o r t e . L e l i s t e s a r a n n o p i e n e d i t a n t i s s i m i c a n d i d a t i e c a n d i d a t e c h e p o t r e m m o c h i a m a r e r i f o r m i s t i o r i f o r m i s t e " . " M i p a r e c h e s u l l a c o s t r u z i o n e d e l l e a l l e a n z e s i a m o t u t t i d ' a c c o r d o , p e r c h é i p r i m i a v o l e r e a l l e a n z e , o v v i a m e n t e s e c o n d i v i s e n e l p r o g r a m m a , l e p i ù l a r g h e p o s s i b i l i , s o n o q u e l l i c h e s i c a n d i d a n o a l l a g u i d a d e l l e i s t i t u z i o n i e i l P a r t i t o D e m o c r a t i c o n e i t e r r i t o r i . S e s t i a m o a l l e p r o s p e t t i v e , i o c r e d o c h e s a r e b b e a b b a s t a n z a d e l e t e r i o a n d a r e a d i s c u t e r e d i n o i m e n t r e s i v o t a d a q u i a n o v e m b r e i n s e t t e r e g i o n i c h e c o m p l e s s i v a m e n t e v a l g o n o o l t r e u n t e r z o d e g l i a v e n t i d i r i t t o n e l p a e s e , c h e q u i n d i è u n t e s t n a z i o n a l e . L e s o m m e s i t i r e r a n n o d o p o l e u l t i m e t r e r e g i o n a l i d i n o v e m b r e " .