R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a d a t a n o n è a n c o r a u f f i c i a l e m a f o n t i d e m f a n n o s a p e r e c h e s i s t a l a v o r a n d o p e r t e n e r e i l 1 4 d i c e m b r e l ' a s s e m b l e a n a z i o n a l e d e l P d . L a r i u n i o n e d e l p a r l a m e n t i n o d e m c h i u d e r à l ' a n n o d e l l e t o r n a t e r e g i o n a l i p e r a p r i r e q u e l l o c h e p o r t e r à a l l e p o l i t i c h e d e l 2 0 2 7 . E d E l l y S c h l e i n d o v r e b b e t r a c c i a r e i l p e r c o r s o d e i p r o s s i m i m e s i . I n n a n z i t u t t o s u l l a c o s t r u z i o n e d e l l a p r o p o s t a p r o g r a m m a t i c a i n v i s t a d e l l e e l e z i o n i . U n p e r c o r s o , h a d e t t o d o m e n i c a a M o n t e p u l c i a n o , c h e l a s e g r e t a r i a v u o l e a p e r t o e c h e v e d a i l c o i n v o l g i m e n t o d e g l i i s c r i t t i . I l v o t o s u l l a r e l a z i o n e s a r à a n c h e l ' o c c a s i o n e p e r m i s u r a r e i p e s i a l l ' i n t e r n o d e l P d c o n u n a m a g g i o r a n z a , q u e l l a d i F r a n c e s c h i n i - O r l a n d o - S p e r a n z a , c h e s i è g i à a l l a r g a t a a i n e o u l i v i s t i , e x - l e t t i a n i c o m e A n n a A s c a n i e M a r c o M e l o n i , e a d a l t r e p e r s o n a l i t à c o m e G i a n n i C u p e r l o , D e b o r a S e r r a c c h i a n i , D a r i o N a r d e l l a . E c h e p o t r e b b e r a f f o r z a r s i u l t e r i o r m e n t e c o n l ' a r e a c h e f a r i f e r i m e n t o a S t e f a n o B o n a c c i n i . R e s t a s u l l o s f o n d o l ' i p o t e s i c o n g r e s s o a n t i c i p a t o e i e r i n e h a p a r l a t o p r o p r i o B o n a c c i n i s c o n s i g l i a n d o l a p r o s p e t t i v a : " S c h l e i n è g i à f o r t e d i s u o , o r a l a p r i o r i t à è i l p r o g r a m m a " . L ' a s s e m b l e a , s e s a r à c o n f e r m a t a l a d a t a d e l 1 4 d i c e m b r e , s a r à i n c o n t e m p o r a n e a c o n l a c h i u s u r a d e l l a f e s t a d i A t r e j u e l ' i n t e r v e n t o d i G i o r g i a M e l o n i . S a l t a t o i l f a c c i a a f a c c i a a l l a f e s t a d i F d i , s a r à c o m u n q u e l ' o c c a s i o n e d i u n c o n f r o n t o a d i s t a n z a t r a l a p r e m i e r e l a s e g r e t a r i a d e l P d .