M o n t e p u l c i a n o , 2 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - P i ù c h e u n ' c o n c l a v e ' , f o r m u l a r i c o r r e n t e d i t a n t e r i u n i o n i ' d ' a r e a ' n e l P d , q u e l l a d i M o n t e p u l c i a n o n e l l a t e n s o s t r u t t u r a a i g i a r d i n e t t i - s e d i e d i p l a s t i c a , b r e c c i o l i n o a t e r r a e s p i f f e r i g e l i d i d a l l e t e n d e - s o m i g l i a p i ù a u n a f e s t a d e L ' U n i t à , i n p i e n o i n v e r n o . N i e n t e d i r i s e r v a t o . A n z i . S o t t o l e m u r a m e d i e v a l i d e l l a c i t t a d i n a t o s c a n a , v a i n s c e n a u n a p r o v a d i f o r z a d i n u o v i e q u i l i b r i c h e v a n n o c o n s o l i d a n d o s i d e n t r o i l P d . A s o s t e g n o d e l l a l e a d e r s h i p d i E l l y S c h l e i n . C i s o n o q u e l l i c h e ' l ' h a n n o v i s t a a r r i v a r e ' . L a f o l t a r a p p r e s e n t a n z a d i A r e a d e m d i D a r i o F r a n c e s c h i n i , l a s i n i s t r a d i A n d r e a O r l a n d o , P e p p e P r o v e n z a n o , M a r c o S a r r a c i n o e g l i e x - a r t . 1 d i R o b e r t o S p e r a n z a c o n N i c o S t u m p o , C e c i l i a G u e r r a , A r t u r o S c o t t o t r a g l i a l t r i . S o n o l o r o a d a v e r o r g a n i z z a t o l a t r e g i o r n i d a l t i t o l o ' C o s t r u i r e l ' a l t e r n a t i v a ' . O g g i a q u e l l e c o m p o n e n t i s e n e a g g i u n g o n o a l t r e : d a i n e o u l i v i s t i c o m e A n n a A s c a n i e M a r c o M e l o n i , a D e b o r a S e r r a c c h i a n i e D a r i o N a r d e l l a . C i s o n o a n c h e I g o r T a r u f f i , M a r c o F u r f a r o e P i e r f r a n c e s c o M a j o r i n o d e l l a s e g r e t e r i a d e m . I n t u t t o o l t r e 1 . 2 0 0 p r e s e n z e t r a p a r l a m e n t a r i , d i r i g e n t i , a m m i n i s t r a t o r i . P e r d i r e a l l a s e g r e t a r i a , c h e s a r à q u i d o m a n i e a c u i s o n o a f f i d a t e l e c o n c l u s i o n i d e l l a t r e g i o r n i , c h e c ' è u n a a r e a l a r g a n e l P d a s o s t e g n o d e l l a s u a l e a d e r s h i p e c h e i n t e n d e f a r e l a s u a p a r t e n e l p e r c o r s o d a q u i a l l e p o l i t i c h e . " A b b i a m o u n a l e a d e r s h i p c h e è u n a s s e t i m p o r t a n t e , a b b i a m o u n a c o a l i z i o n e c h e a b b i a m o c o s t r u i t o e a b b i a m o u n p a r t i t o c h e d o b b i a m o u t i l i z z a r e d i p i ù " , d i c e O r l a n d o d a l p a l c o . F r a n c e s c h i n i r e s t a i n v e c e u n p a s s o i n d i e t r o , s e d u t o i n m e z z o i p a r t e c i p a n t i . " S e i l d i b a t t i t o è s u q u a l e s i a l a f o r z a c h e d e v e g u i d a r e i l c e n t r o s i n i s t r a - a g g i u n g e O r l a n d o - i o c r e d o c h e l e e n e r g i e c h e s o n o q u i r i s p o n d a n o c o n g r a n d e c h i a r e z z a a q u e s t a d o m a n d a e l a n o s t r a l e a d e r n o n è f o r t e s o l o p e r c h é h a v i n t o l e p r i m a r i e m a è f o r t e p e r c h é r a p p r e s e n t a t u t t o q u e s t o " . A M o n t e p u l c i a n o a r r i v a n o l e d i c h i a r a z i o n i d i G i u s e p p e C o n t e e q u e l l e ' p e p a t e ' d i R o c c o C a s a l i n o , c o d a d e l ' c a s o ' A t r e j u . E l ' e f f e t t o è q u e l l o d i u n c o m p a t t a m e n t o s u S c h l e i n . D i c e O r l a n d o : " V o r r e i c h i e d e r e a C o n t e s e è u t i l e c o n t i n u a r e a d i s c u t e r e p e r g i o r n i d e l c i r c o d e l l a M e l o n i " . E p o i N a r d e l l a : " C o s ì n o n s i f a a l t r o c h e f a r e i l g i o c o d e l l e d e s t r e " . I g o r T a r u f f i , f e d e l i s s i m o d e l l a s e g r e t a r i a è g i à o g g i a M o n t e p u l c i a n o : " C o n t e ? A b b i a m o a l t r o d i c u i o c c u p a r c i " . T r a g l i o s p i t i i n T o s c a n a a r r i v a a n c h e i l p r e s i d e n t e A n c i e s i n d a c o d i N a p o l i , G a e t a n o M a n f r e d i . " A t r e j u ? B i s o g n a v a n o n e n t r a r e i n q u e l l a t r a p p o l a . . . " , o s s e r v a c o n i c r o n i s t i . E p o i i l s i n d a c o , c h e s p e s s o v i e n e e v o c a t o n e l n o v e r o d e i p o s s i b i l i ' f e d e r a t o r i ' d e l c e n t r o s i n i s t r a , n o n s i t i r a i n d i e t r o q u a n d o g l i v i e n e c h i e s t o s e S c h l e i n s a r à l a c a n d i d a t a p r e m i e r d e l c e n t r o s i n i s t r a : " M i s e m b r a l a s o l u z i o n e n a t u r a l e " . I n t a n t o , s e m p r e i n T o s c a n a , o g g i s i è s v o l t a u n a r i u n i o n e a n c h e d i u n ' a l t r o p e z z o d e l P d . L ' a r e a d e i r i f o r m i s t i c h e s i è r i u n i t a a P r a t o p e r u n f o c u s s u i m p r e s e e m a n i f a t t u r a c o n L o r e n z o G u e r i n i , G i o r g i o G o r i , P i n a P i c i e r n o d a r e m o t o , F i l i p p o S e n s i . " S t o r i f o r m i s m o - d i c e S e n s i - d à n o i a . I n p a r t i c o l a r e d a l l e n o s t r e p a r t i . S a l u t o i c o m p a g n i d e l l a m o z i o n e M o n t e p u l c i a n o . C i s i a m o a n c h e n o i , f o s s e m a i c h e p e n s i a t e d i b a s t a r v i d a s o l i . N o i q u i s i s t a . E c c o m e , s e s i s t a . E s i r e s t a " , i l m e s s a g g i o d a P r a t o . M a a n c h e q u i l a l e a d e r s h i p d i S c h l e i n n o n s e m b r a e s s e r e m e s s a i n d i s c u s s i o n e . " S i a m o q u i p e r f a r e p r o p o s t e , n o n p o l e m i c h e " , a s s i c u r a S e n s i .