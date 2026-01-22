R o m a , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - N e i p r o c e s s i d e c i s i o n a l i c h e r i g u a r d a n o l a s a l u t e , l e s c e l t e s i p r e n d o n o i n t o r n o a t a v o l i d o v e s i e d o n o c l i n i c i , i s t i t u z i o n i e r a p p r e s e n t a n t i d e l l a f a r m a c e u t i c a . O g g i p e r ò s t i a m o a s s i s t e n d o a u n ' e v o l u z i o n e i m p o r t a n t e : s e m p r e p i ù s p e s s o , a q u e s t i t a v o l i , s o n o p r e s e n t i a n c h e i p a z i e n t i , g r a z i e a l l e l o r o a s s o c i a z i o n i . ' I l r u o l o d e l l e t e r z e p a r t i n e l p r o c e s s o d e c i s i o n a l e e n e l l e s c e l t e d i p o l i t i c a s a n i t a r i a ' è i l t i t o l o d e l s e c o n d o e p i s o d i o d e l l a s e r i e v o d c a s t ' S s n - S a l u t e , s o s t e n i b i l i t à e n u o v e f r o n t i e r e ' , r e a l i z z a t o d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A b b V i e e d i s p o n i b i l e d a o g g i s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . L a p r e s e n z a d e i p a z i e n t i a i t a v o l i t e c n i c i è l e g a t a a u n p r e c i s o q u a d r o n o r m a t i v o : l a l e g g e d i B i l a n c i o 2 0 2 5 , c h e r e c e p i s c e i l t e s t o d e l d i s e g n o d i l e g g e 8 5 3 . U n r i c o n o s c i m e n t o p r e v i s t o a n c h e a l i v e l l o e u r o p e o , d o v e i l n u o v o r e g o l a m e n t o H t a - H e a l t h t e c h n o l o g y a s s e s s m e n t s t a b i l i s c e c h e i p a z i e n t i d e b b a n o e s s e r e p r e s e n t i n e i l u o g h i i n c u i s i p r e n d o n o d e c i s i o n i c r u c i a l i p e r l a s a n i t à . " Q u e s t o d i s e g n o d i l e g g e n a s c e d a l c o n f r o n t o " , a f f e r m a l a s e n a t r i c e E l e n a M u r e l l i , c a p o g r u p p o i n C o m m i s s i o n e S a n i t à d e l S e n a t o d e l l a R e p u b b l i c a e m e m b r o d e l l ' I n t e r g r u p p o p a r l a m e n t a r e I n n o v a z i o n e s a n i t a r i a e t u t e l a d e l p a z i e n t e . " F i n o a o g g i i p a z i e n t i v e n i v a n o c o i n v o l t i ' a s p o t ' , a s e c o n d a d e l l a f o r z a d e l l a l o r o v o c e . I n a l c u n i c a s i , c o m e n e l P i a n o n a z i o n a l e m a l a t t i e r a r e , s o n o s t a t i i n c l u s i , m a i n m o l t i a l t r i t a v o l i n o . A b b i a m o q u i n d i a n a l i z z a t o c o s a a c c a d e i n a l t r i P a e s i e a l i v e l l o e u r o p e o , a d e s e m p i o i n E m a " , l ' A g e n z i a d e i m e d i c i n a l i , " e d e c i s o d i p r e s e n t a r e i l d i s e g n o d i l e g g e s i a a l S e n a t o s i a a l l a C a m e r a " . P e r a c c e l e r a r e i t e m p i " a b b i a m o p r e s e n t a t o u n e m e n d a m e n t o a l l a l e g g e d i B i l a n c i o , c h e è s t a t o a p p r o v a t o . O r a s e r v o n o i d e c r e t i a t t u a t i v i : è l ì c h e b i s o g n a v i g i l a r e , p e r c h é u n a l e g g e s e n z a a t t u a z i o n e r e s t a s u l l a c a r t a " . N e l c o r s o d e l c o n f r o n t o a p e r t o s u l l ' e v o l u z i o n e d e l l a g o v e r n a n c e s a n i t a r i a e s u l r u o l o c r e s c e n t e d e i P a t i e n t A d v o c a c y G r o u p n e l l e p o l i t i c h e d i s a l u t e p u b b l i c a , A n n a l i s a S c o p i n a r o , p r e s i d e n t e d i U n i a m o - F e d e r a z i o n e i t a l i a n a m a l a t t i e r a r e O n l u s , s p i e g a c h e , c o m e a s s o c i a z i o n e , " l a v o r i a m o p e r c h é i l p u n t o d i v i s t a d e i p a z i e n t i v e n g a s i s t e m a t i c a m e n t e i n t e g r a t o " n e l l a v a l u t a z i o n e d e g l i s t u d i c l i n i c i , c o n " s t r u m e n t i s c i e n t i f i c i , s t r u t t u r a t i , c h e m i s u r a n o n o n s o l o l ' e f f i c a c i a c l i n i c a , m a a n c h e l a q u a l i t à d i v i t a " . A l l o s t e s s o t e m p o p e r ò c ' è l ' i m p e g n o n e l l a " f o r m a z i o n e d e l p a z i e n t e c h e v a a i t a v o l i d e c i s i o n a l i . Q u i u t i l i z z i a m o a n c h e l a m e d i c i n a n a r r a t i v a , p e r c h é s p e s s o i p a z i e n t i t e n d o n o a n o n r a c c o n t a r e a s p e t t i c h e r i t e n g o n o ' s e c o n d a r i ' , m a c h e i n r e a l t à s o n o f o n d a m e n t a l i " . P e r i l m o n d o d e l l ' i n d u s t r i a , N e l l o D o n n i n i , P u b l i c H e a l t h a n d G o v e r n m e n t A f f a i r s D i r e c t o r d i A b b V i e I t a l i a , s o t t o l i n e a c h e " i l r u o l o v a v i s t o d a p i ù p r o s p e t t i v e . C ' è u n a d i m e n s i o n e t e c n i c a e d i l u n g o p e r i o d o : n e l 2 0 2 4 l ' i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a i n n o v a t i v a h a i n v e s t i t o i n E u r o p a c i r c a 5 5 m i l i a r d i d i e u r o i n r i c e r c a e s v i l u p p o , 2 , 4 m i l i a r d i i n I t a l i a . Q u e s t o c i c o n s e n t e u n a v i s i o n e a n t i c i p a t a s u c i ò c h e a c c a d r à n e i p r o s s i m i 5 - 1 0 a n n i i n t e r m i n i d i i n n o v a z i o n e . C o n d i v i d e r e q u e s t e i n f o r m a z i o n i c o n l e i s t i t u z i o n i p e r m e t t e d i p r o g r a m m a r e m e g l i o l e p o l i t i c h e s a n i t a r i e . M a l ' i n n o v a z i o n e n a s c e s e m p r e d a i b i s o g n i d e i p a z i e n t i . L e a s s o c i a z i o n i p o r t a n o u n p a t r i m o n i o i n f o r m a t i v o f o n d a m e n t a l e , p e r c h é t r a d u c o n o l ' e s p e r i e n z a v i s s u t a i n d a t i e d e v i d e n z e " . O g g i i p a z i e n t i " p a r t e c i p a n o a d a l c u n i t a v o l i i s t i t u z i o n a l i , c o m e q u e l l i o n c o l o g i c i o s u l l e m a l a t t i e r a r e , m a p e r m o l t e a l t r e p a t o l o g i e q u e s t o n o n a c c a d e " , o s s e r v a l a s e n a t r i c e M u r e l l i , a u s p i c a n d o " u n a r e g o l a m e n t a z i o n e c h e c o n s e n t a u n c o n f r o n t o s t r u t t u r a t o t r a a s s o c i a z i o n i , s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , i s t i t u z i o n i e i n d u s t r i a , p e r m i g l i o r a r e l a p r o g r a m m a z i o n e s a n i t a r i a " . I l s e c o n d o e p i s o d i o c o m p l e t o d e l v o d c a s t c h e p r o v a a r a c c o n t a r e l ' e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a s a l u t e a t t r a v e r s o l a v o c e d e i p r o t a g o n i s t i è d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y , o l t r e c h e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .