M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n ' a u t o c o m p r a t a i n l e a s i n g a l p r e z z o d i q u a s i 4 5 m i l a e u r o e p o i r i v e n d u t a s e n z a n e s s u n a c o r r u z i o n e . L a d i f e s a d e l m a g i s t r a t o P i e t r o P a o l o M a z z a , e x p m d i P a v i a i e r i p e r q u i s i t o i n u n n u o v o f i l o n e d e l l ' i n c h i e s t a ' C l e a n 2 ' , p r o v a a c h i a r i r e l e a c c u s e d i c o r r u z i o n e e p e c u l a t o m o s s e d a l l a P r o c u r a d i P a v i a . P e r c h i i n d a g a , M a z z a o g g i i n f o r z a a l l a P r o c u r a d i M i l a n o e u n a v o l t a a c c a n t o a l l ' e x a g g i u n t o M a r i o V e n d i t t i ( i n d a g a t o p e r c o r r u z i o n e i n q u e s t a i n c h i e s t a e a n c h e n e l c a s o G a r l a s c o ) a v r e b b e f a t t o u n u s o d i s i n v o l t o d i u n ' a u t o d i s e r v i z i o . O l t r e a l p r e s u n t o p e c u l a t o p e r ò , p e r l a P r o c u r a d i B r e s c i a a v r e b b e v e n d u t o l a s u a a u t o c o m p r a t a i n l e a s i n g p e r c i r c a 2 0 . 5 0 0 e u r o a l p r e z z o d i 2 6 . 5 0 0 e u r o a l l a C r S e r v i c e s r l c h e f i n o a l 2 0 2 4 f o r n i v a l e a u t o u t i l i z z a t e i n P r o c u r a a P a v i a . Q u e i s e i m i l a e u r o i n c a s s a t i d a l l a v e n d i t a s a r e b b e r o s t a t i i l f r u t t o d e l l a c o r r u z i o n e p e r g a r a n t i r e l a v o r o a l l a s o c i e t à d e i f r a t e l l i D ' A r e n a . A V e n d i t t i , i n v e c e , v i e n e c o n t e s t a t o l ' a c q u i s t o d i u n ' a u t o p e r p o c o p i ù d i 2 0 m i l a e u r o . " M a z z a h a c o m p r a t o n e l 2 0 1 7 u n a M e r c e d e s p e r 4 5 m i l a e u r o d a u n a c o n c e s s i o n a r i a c o n u n a c q u i s t o i n l e a s i n g , h a p a g a t o l e r a t e e h a i n f i n e r i s c a t t a t o l a m a c c h i n a n e l m a r z o d e l 2 0 1 9 p a g a n d o l ' u l t i m a r a t a d a 2 0 m i l a e u r o " s p i e g a i l d i f e n s o r e M a s s i m o D i n o i a . D o p o q u a l c h e m e s e , i l m a g i s t r a t o h a r i v e n d u t o l ' a u t o a l l a s o c i e t à d e i f r a t e l l i D ' A r e n a , t i t o l a r i d e l l a s o c i e t à d i i n t e r c e t t a z i o n i E s i t e l , c h e n e l 2 0 1 7 s i è o c c u p a t a a n c h e d e l l e i n t e r c e t t a z i o n i d i A n d r e a S e m p i o , i n d a g a t o p e r l ' o m i c i d i o i n c o n c o r s o d i C h i a r a P o g g i .