M i l a n o , 1 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - P i e t r o P a o l o M a z z a , l ' e x p m d i P a v i a o g g i i n f o r z a a l l a P r o c u r a d i M i l a n o , e r a r e g o l a r m e n t e n e l s u o u f f i c i o a l q u a r t o p i a n o d e l P a l a z z o d i g i u s t i z i a a l l ' i n d o m a n i d e l l a p e r q u i s i z i o n e e s e g u i t a d a l l a G u a r d i a d i f i n a n z a d i B r e s c i a n e l l ’ a m b i t o d i u n f i l o n e d ’ i n d a g i n e d e l l ’ i n c h i e s t a ' C l e a n ' . I l p m , i n d a g a t o p e r p e c u l a t o e c o r r u z i o n e , s i è m o s t r a t o t r a n q u i l l o e p e r n u l l a i n t e n z i o n a t o a p a r l a r e d e l c a s o .