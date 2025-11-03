B r e s c i a , 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o n c ' è n e m m e n o u n ' i d e a d e l r e a t o " p e r q u e s t o a b b i a m o c h i e s t o c h e i l d e c r e t o d i s e q u e s t r o s i a a n n u l l a t o " i n b a s e a l l ' i n s u s s i s t e n z a d e l f u m u s " . L o d i c h i a r a M a s s i m o D i n o i a , d i f e n s o r e d i P i e t r o P a o l o M a z z a , e x p m d i P a v i a e o g g i i n f o r z a a l l a P r o c u r a d i M i l a n o , a c c u s a t o d i p e c u l a t o e c o r r u z i o n e i n u n f i l o n e d ' i n d a g i n e s u l p r e s u n t o ' s i s t e m a P a v i a ' . P e r l a p r o c u r a d i B r e s c i a , g l i i n d a g a t i a v r e b b e r o b e n e f i c i a t o d i " v a r i e u t i l i t à ( p r a n z i p r e s s o i l r i s t o r a n t e L i n o , v e n d i t a d i a u t o a p r e z z o i n f e r i o r e a q u e l l o d i m e r c a t o , e f f e t t u a z i o n e g r a t u i t a d i l a v o r i d i m a n u t e n z i o n e a l l e a u t o ) a f r o n t e d e l c o m p i m e n t o d i a t t i c o n t r a r i a i d o v e r i d ' u f f i c i o " , c o n s i s t i t i " n e l l ' a f f i d a m e n t o p r e s s o c c h é e s c l u s i v o a E s i t e l d e l n o l e g g i o d e g l i a p p a r a t i d i i n t e r c e t t a z i o n e e n e l l ' a f f i d a m e n t o e s c l u s i v o a C r S e r v i c e d e l n o l e g g i o d i a u t o v e t t u r e i n m i s u r a i n c o n g r u a r i s p e t t o a l l e e s i g e n z e i n v e s t i g a t i v e e d e s t i n a t e a d u s o p r i v a t o n o n i n e r e n t e a l l e a t t i v i t à d i i n d a g i n e " s i l e g g e n e l p r o v v e d i m e n t o d e l l a p m C l a u d i a M o r e g o l a . " N o n e s i s t e n u l l a d i d i m o s t r a t o , d o c u m e n t i a l l a m a n o . L a M e r c e d e s l ' h a c o m p r a t a c o n i l l e a s i n g , n o n c ' e n t r a n u l l a . A t t e n d i a m o c o n g r a n d e f i d u c i a l a d e c i s i o n e d e l R i e s a m e s u u n d e c r e t o d i s e q u e s t r o i n c u i c ' e r a n o p r o b l e m i d i p r o c e d u r a e a n c h e d i s o s t a n z a " a g g i u n g e . " Q u e l l o c h e h a f a t t o M a z z a l o h a n n o f a t t o a l t r i c i n q u e p m d i P a v i a c i o è c h i e d e r e l ' a f f i t t o d e l l ' a u t o . S e c ' è s t a t o u n r a p p o r t o o s c u r o , n o n r i g u a r d a i m a g i s t r a t i d i P a v i a c h e s a r e b b e r o p a r t i l e s e " c o n c l u d e l ' a v v o c a t o D i n o i a c h e h a d e p o s i t a t o u n a m e m o r i a e a l c u n i d o c u m e n t i a l c o l l e g i o d e l R i e s a m e p r e s i e d u t o d a l g i u d i c e d i B r e s c i a G i o v a n n i P a g l i u c a . L a d e c i s i o n e s u l s e q u e s t r o è a t t e s a e n t r o g i o v e d ì .