R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - I l t e m a d e l l a f l e s s i b i l i t à p r e v i d e n z i a l e è s t a t o p o r t a t o o g g i a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o a l a l s e m i n a r i o ' P r e v i d e n z a N e x t G e n ' d a l p r e s i d e n t e n a z i o n a l e d e l P a t r o n a t o A c l i , P a o l o R i c o t t i . R i c o t t i h a r i b a d i t o l a n e c e s s i t à d i u n v e r o ' p a c c h e t t o f l e s s i b i l i t à ' , c a p a c e d i r e s t i t u i r e s t a b i l i t à , c e r t e z z a e i n c l u s i v i t à a l s i s t e m a p e n s i o n i s t i c o i t a l i a n o . L a p r o p o s t a p r e v e d e d i c o n s e n t i r e l ’ u s c i t a d a l l a v o r o t r a i 6 3 e i 6 5 a n n i , c o n a l m e n o 2 0 a n n i d i c o n t r i b u t i , s t a b i l e n d o u n a s s e g n o c a l c o l a t o p r o p o r z i o n a l m e n t e a l l ’ e t à d i a c c e s s o . S i t r a t t a d i u n a p p r o c c i o c h e i n t e n d e s u p e r a r e l e s o l u z i o n i t e m p o r a n e e e s e l e t t i v e d e g l i u l t i m i a n n i , r e s t i t u e n d o e q u i t à e d i r i t t i c e r t i a t u t t i i l a v o r a t o r i . R i c o t t i h a s o t t o l i n e a t o " l ’ u r g e n z a d i r e i n t r o d u r r e c r i t e r i s t r u t t u r a l i e u n i v e r s a l i d i f l e s s i b i l i t à , e v i d e n z i a n d o c o m e l ’ e c c e s s i v a s e l e t t i v i t à o p e n a l i z z a z i o n e n e l c a l c o l o s v u o t i l a n a t u r a s t e s s a d e l l e p r e s t a z i o n i p r e v i d e n z i a l i p e n s a t e p e r g a r a n t i r e u n a v e r a f l e s s i b i l i t à i n u s c i t a . N e è p r o v a l a d r a s t i c a r i d u z i o n e d e l l e a d e s i o n i a m i s u r e c o m e O p z i o n e D o n n a e Q u o t a 1 0 3 , c h e n e g l i u l t i m i d u e a n n i h a r e g i s t r a t o c r o l l i r i s p e t t i v a m e n t e d e l l ’ 8 2 % e d e l 9 5 % " . F o r t e l ’ a p p e l l o p e r l ’ i n t r o d u z i o n e d i u n a p e n s i o n e m i n i m a d i g a r a n z i a n e l s i s t e m a c o n t r i b u t i v o , a l f i n e d i s c o n g i u r a r e s i t u a z i o n i d i g r a v e d i s a g i o e c o n o m i c o . R i c o t t i h a p o r t a t o u n e s e m p i o c o n c r e t o : “ U n a v e d o v a , i l c u i m a r i t o h a v e r s a t o 1 0 a n n i d i c o n t r i b u t i n e l s i s t e m a c o n t r i b u t i v o c o n u n a r e t r i b u z i o n e a n n u a l o r d a d i 2 8 m i l a e u r o , p e r c e p i s c e u n a p e n s i o n e d i r e v e r s i b i l i t à d i s o l i 1 7 8 e u r o l o r d i a l m e s e ; c o n i d u e f i g l i , l ’ i m p o r t o s a l e a 2 9 8 e u r o . U n a s i t u a z i o n e c h e m e t t e i n t e r e f a m i g l i e s u l l ’ o r l o d e l l a p o v e r t à e d i m o s t r a l a n e c e s s i t à d i i n t r o d u r r e u n a m o d i f i c a n o r m a t i v a s t r u t t u r a l e d i t u t e l a " . I l p r e s i d e n t e d e l p a t r o n a t o A c l i h a s o t t o l i n e a t o c o m e l a p r e v i d e n z a c o m p l e m e n t a r e v a d a r i l a n c i a t a p e r f a v o r i r e e q u i t à e i n c l u s i o n e . T r a l e p r i n c i p a l i p r o p o s t e i l l u s t r a t e , s p i c c a n o : l ’ i s c r i z i o n e a u t o m a t i c a a i F o n d i p e n s i o n e d i c a t e g o r i a a l l ’ a s s u n z i o n e , c o n c o n t r i b u t o d e l d a t o r e d i l a v o r o e u n p e r i o d o d i “ p r o v a ” p r i m a d e l l ’ a d e s i o n e d e f i n i t i v a ; l ’ a t t e n z i o n e a i g i o v a n i c o n l ’ i n t r o d u z i o n e d e l l ’ e d u c a z i o n e p r e v i d e n z i a l e n e l l e s c u o l e e n e i p r i m i m e s i d i l a v o r o e l a d e t r a i b i l i t à d e i l o r o c o n t r i b u t i . S e r v e p r o m u o v e r e u n a n u o v a c u l t u r a p r e v i d e n z i a l e . “ I l P a t r o n a t o A c l i , c o n 8 0 a n n i d i s t o r i a a l s e r v i z i o d e i d i r i t t i s o c i a l i e p r e v i d e n z i a l i , r i n n o v a o g g i i l s u o i m p e g n o p e r c o s t r u i r e u n w e l f a r e p i ù g i u s t o , i n c l u s i v o e s o s t e n i b i l e . D a l 1 9 4 5 , s e m p r e a l f i a n c o d e i l a v o r a t o r i e d e i c i t t a d i n i , p e r i d i r i t t i d i t u t t i " , h a d e t t o . L ’ e v e n t o è s t a t o u n ’ o c c a s i o n e d i c o n f r o n t o e a p p r o f o n d i m e n t o s u i t e m i d e l l a p r e v i d e n z a , d e l l a v o r o e d e l w e l f a r e , c o n u n o s g u a r d o r i v o l t o a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i e a l l e s f i d e d e l f u t u r o c h e c i i n t e r r o g a n o g i à o g g i . L ’ i n i z i a t i v a h a v i s t o l a p a r t e c i p a z i o n e d i a u t o r e v o l i e s p e r t i d e l m o n d o a c c a d e m i c o , i s t i t u z i o n a l e e s o c i a l e : S t e f a n o G i u b b o n i , o r d i n a r i o d i d i r i t t o d e l l a v o r o – u n i v e r s i t à d i P e r u g i a ; L i s a T a s c h i n i , p r o f e s s o r e s s a a s s o c i a t a d i d i r i t t o d e l l a v o r o – u n i v e r s i t à e - C a m p u s ; V a l e r i o M a r t i n e l l i , a s s e g n i s t a d i r i c e r c a – u n i v e r s i t à d i P e r u g i a , s e g r e t a r i o c o m i t a t o s c i e n t i f i c o “ P r e m i o S a t t a ” P a t r o n a t o A c l i ; M a u r i z i o F r a n z i n i , e m e r i t o d i p o l i t i c a e c o n o m i c a – S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a ; P a o l a B o z z a o , p r o f e s s o r e s s a d i d i r i t t o d e l l a v o r o e d e l l a s i c u r e z z a s o c i a l e – S a p i e n z a U n i v e r s i t à d i R o m a ; T i z i a n o T r e u , e m e r i t o d i d i r i t t o d e l l a v o r o – u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e d i M i l a n o , g i à M i n i s t r o d e l L a v o r o e d e l l a P r e v i d e n z a S o c i a l e ; R o b e r t o G h i s e l l i , p r e s i d e n t e c o n s i g l i o d i i n d i r i z z o e v i g i l a n z a I n p s ; G i a n l u i g i P e t t e n i , p r e s i d e n t e p r o - t e m p o r e C e . P a ( C e n t r o P a t r o n a t i ) ; P a o l o R i c o t t i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e P a t r o n a t o A c l i ; E m i l i a n o M a n f r e d o n i a , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A c l i . A m o d e r a r e e c o o r d i n a r e i l a v o r i è s t a t o F a b i o I n s e n g a , g i o r n a l i s t a e v i c e d i r e t t o r e A d n k r o n o s . D u r a n t e i l s e m i n a r i o d i s t u d i o s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i r i s u l t a t i d e l p r o g e t t o d i r i c e r c a ' T r a c c i a r e i l f u t u r o . P r o s p e t t i v e p e n s i o n i s t i c h e p e r l e n u o v e g e n e r a z i o n i ' , c u r a t o d a l d i p a r t i m e n t o d i s c i e n z e p o l i t i c h e d e l l ’ u n i v e r s i t à d e g l i s t u d i d i P e r u g i a e l a r i l e v a z i o n e o n l i n e ' U n a p r e v i d e n z a p e r t u t t e l e g e n e r a z i o n i : r a c c o n t a c i l a t u a i d e a ' .