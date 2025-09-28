( A d n k r o n o s ) - N o n o s t a n t e e s a m i d i g u i d a s e m p r e p i ù ' c a t t i v i ' ( n e l 2 0 2 4 s i è r e g i s t r a t o i l r e c o r d s t o r i c o d i b o c c i a t i ) i n I t a l i a è a u m e n t a t o i l n u m e r o d i p a t e n t i e m e s s e e - g r a z i e a u n a c r e s c i t a c h e n e g l i u l t i m i 1 0 a n n i h a s u p e r a t o i l 4 0 % - u n a s u s e t t e v i e n e e m e s s a a c i t t a d i n i s t r a n i e r i . E ' q u a n t o e m e r g e d a l l ' e l a b o r a z i o n e f a t t a d a l l ' A d n k r o n o s s u d a t i d e l M i n i s t e r o d e l l e I n f r a s t r u t t u r e e d e i T r a s p o r t i . L e c i f r e p a r l a n o c h i a r o : n e l 2 0 1 4 f u r o n o e m e s s e 9 2 4 . 6 7 6 p a t e n t i , n u m e r o s a l i t o n e l 2 0 2 4 a 1 . 1 9 3 . 4 8 0 , c o n f e r m a n d o l a r i s a l i t a s e g u i t a a l C o v i d . D i q u e s t e l e p a t e n t i e m e s s e a t i t o l a r i n a t i a l l ' e s t e r o s o n o p a s s a t e d a 1 2 0 . 8 9 4 a 1 6 9 . 9 3 4 , c o n u n a u m e n t o d i o l t r e i l 4 0 % , d o v u t o s o p r a t t u t t o a l l a c r e s c i t a d i u o m i n i e i m m i g r a t i d a l l ' A f r i c a . I n f a t t i f r a i n d i e c i a n n i l a p e r c e n t u a l e d i d o n n e s t r a n i e r e c h e h a n n o c o n s e g u i t o l a p a t e n t e è s c e s a b r u s c a m e n t e : e r a n o q u a s i i l 5 0 % n e l 2 0 1 4 ( o v v e r o 5 9 . 4 2 2 ) p e r s c e n d e r e a l 4 1 % n e l 2 0 2 4 ( 7 0 . 0 6 9 ) . L a v a r i a z i o n e è q u a s i i n t e r a m e n t e d o v u t a a i r i c h i e d e n t i p r o v e n i e n t i d a l l ' A f r i c a , s a l i t i n e l f r a t t e m p o d a 1 5 . 5 0 0 a q u a s i 4 6 m i l a , c o n u n a p e r c e n t u a l e p e r d u e t e r z i d i u o m i n i . L ' a n a l i s i d i e s a m i d i g u i d a e p a t e n t i e v i d e n z i a a l t r i d a t i i n t e r e s s a n t i , c o m e a p p u n t o l a q u o t a d i b o c c i a t i a l l e p r o v e d i e s a m e d i t e o r i a e d i g u i d a : n e l 2 0 2 4 l e p r o v e d i e s a m e s o n o t o r n a t e a l m a s s i m o d e g l i u l t i m i 2 0 a n n i , a q u o t a 2 , 2 7 m i l i o n i ( c o n s o l o i l 4 % d i p r i v a t i s t i ) . M a è s a l i t a a i m a s s i m i a n c h e l a p e r c e n t u a l e d i b o c c i a t u r e c o n i l 3 7 % d i r e s p i n t i a g l i e s a m i d i t e o r i a ( b e n 4 4 1 m i l a s u 1 , 1 6 m i l i o n i ) e a n c h e a l l e p r o v e d i g u i d a ( i l 1 0 , 4 % c o n 1 1 5 m i l a b o c c i a t i s u 1 , 1 m i l i o n i d i a s p i r a n t i g u i d a t o r i ) . R e s t a c o m u n q u e p i ù o m e n o c o s t a n t e l a d i m e n s i o n e ' a n a g r a f i c a ' : i n f a t t i b e n i l 6 0 % d e l l e p a t e n t i n e l 2 0 2 4 ( p e r t u t t e l e c a t e g o r i e , o v v i a m e n t e ) s o n o s t a t e e m e s s e a p e r s o n e s o t t o i 2 1 a n n i m e n t r e a p p e n a l ' 1 % e r a o v e r 5 4 . S e g n o c h e l a v o g l i a d i m e t t e r s i a l v o l a n t e s b o c c i a i n g i o v e n t u ' a s s i e m e a l l a v o g l i a d i l i b e r t à .