R o m a , 2 9 o t t . - ( A d n k r o n o s ) - “ O l t r e a l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , q u e s t o d e c e n n i o è i n t e r e s s a t o d a l l a t r a n s i z i o n e i d r i c a . I n s i e m e a I n t e s a S a n p a o l o , o g g i , p r e s e n t i a m o d u e i m p o r t a n t i n o v i t à n e l l ’ a m b i t o d e l n o s t r o a c c o r d o : i l s e c o n d o r e p o r t c o n g i u n t o d e l C e n t r o S t u d i A c e a - I n t e s a S a n p a o l o , c h e p a r l a d e l l ' a c q u a e s e n s i b i l i z z a s u l s u o u t i l i z z o n e l l a f i l i e r a a g r o a l i m e n t a r e , e l ’ a n n u n c i o d e l p r i m o c o r s o i n I t a l i a s u i w a t e r m a n a g e r ” . S o n o l e p a r o l e d i M a r c o P a s t o r e l l o , C h i e f T r a n s f o r m a t i o n O f f i c e r d e l G r u p p o A c e a , i n o c c a s i o n e d e l l ’ i n c o n t r o ‘ A c q u a , u n a r i s o r s a s t r a t e g i c a p e r l ’ i m p r e s a s o s t e n i b i l e ’ , o r g a n i z z a t o d a I n t e s a S a n p a o l o e A c e a a R o m a n e l l ’ a m b i t o d e l l a c o l l a b o r a z i o n e t r a l e d u e r e a l t à a s o s t e g n o d e l s e t t o r e i d r i c o . “ P e r n o i è m o l t o i m p o r t a n t e c h e l a s e n s i b i l i z z a z i o n e c h e d e v e e s s e r e f a t t a s u l t e m a d e l l a r i s o r s a i d r i c a c o i n v o l g a t u t t i g l i o p e r a t o r i e c o n o m i c i e f i n a n z i a r i d e l P a e s e . I n f a t t i , d a o r m a i u n a n n o , s i a m o i m p e g n a t i c o n I n t e s a S a n p a o l o p e r p o r t a r e q u e s t e t e m a t i c h e s u i t a v o l i i s t i t u z i o n a l i d e l l e i m p r e s e e n e s t i a m o p a r l a n d o a l W o r l d E c o n o m i c F o r u m ” , c o n c l u d e P a s t o r e l l o .