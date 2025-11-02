R o m a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ C o n p r o f o n d a e m o z i o n e p o r t o i l s a l u t o d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a a q u e s t a s e r a t a d e d i c a t a a P i e r P a o l o P a s o l i n i , p o e t a , s c r i t t o r e e r e g i s t a t r a i p i ù l u c i d i d e l N o v e c e n t o i t a l i a n o , p r o p r i o n e l l u o g o i n c u i P i e r P a o l o P a s o l i n i s i r e c ò l a n o t t e d e l p r i m o n o v e m b r e 1 9 7 5 c o n u n g i o v a n e c o m m e n s a l e p r i m a d e l t r a g i c o a g g u a t o i n c u i , p o c h e o r e p i ù t a r d i , a v r e b b e t r o v a t o l a m o r t e i n u n a g g u a t o i n f a m e . U n l u o g o i c o n i c o d e l l a c i t t à d i R o m a , c h e P a s o l i n i a m a v a , e c h e h a s e g n a t o d r a m m a t i c a m e n t e l a f i n e d e l l a s u a v i t a " . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a d e l l a C a m e r a , F e d e r i c o M o l l i c o n e , i n t e r v e n e n d o a l ' B i o n d o T e v e r e ' i n o c c a s i o n e d i ' P a s o l i n i i n f o r m a c a n z o n e , s e c o n d a e d i z i o n e ' , e v e n t o i d e a t o d a M a r c o M a r c h e s e B o r r e l l i e p r o m o s s o e s o s t e n u t o d a A s i c u l t u r a i n c o l l a b o r a z i o n e c o n P a r o d o i E t s . “ C e l e b r a r e P a s o l i n i - h a a g g i u n t o M o l l i c o n e - p e r m e s i g n i f i c a r i c o r d a r e u n a r t i s t a t o t a l e , c a p a c e d i l e g g e r e e d e n u n c i a r e c o n c o r a g g i o l e c o n t r a d d i z i o n i d e l s u o t e m p o . A c i n q u a n t ’ a n n i d a l l a s u a t r a g i c a s c o m p a r s a , l a s u a v o c e r e s t a u n m o n i t o e u n e s e m p i o d i l i b e r t à i n t e l l e t t u a l e . C o n l a c o m m i s s i o n e C u l t u r a a b b i a m o v o l u t o o m a g g i a r l o c o n u n p a l i n s e s t o d i i n i z i a t i v e , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n l a G a l l e r i a R u s s o : l ’ e s p o s i z i o n e d e l l ’ o p e r a d i N i c o l a V e r l a t o a l l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , l a p r o i e z i o n e d e l l o s p e t t a c o l o ' P a s o l i n i / P o u n d . O d i e t a m o ' e g l i o m a g g i a r t i s t i c i a p e r t i a l p u b b l i c o a R o m a a l M a r g u t t a . F i n c h é c i s a r a n n o p e r s o n e c h e l e g g o n o , c a n t a n o e i n t e r p r e t a n o P a s o l i n i , e g l i c o n t i n u e r à a v i v e r e e a i l l u m i n a r c i c o n l a f o r z a d e l l a s u a a r t e e d e l s u o p e n s i e r o " .