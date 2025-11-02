( A d n k r o n o s ) - A m e z z o s e c o l o d i d i s t a n z a , l a m o r t e d i P i e r P a o l o P a s o l i n i r i m a n e u n a f e r i t a a p e r t a n e l l a c o s c i e n z a n a z i o n a l e . T r a m i s t e r i , p r o c e s s i , r i t r a t t a z i o n i e t e o r i e d e l c o m p l o t t o , l ' a s s a s s i n i o d e l p o e t a , r e g i s t a e s c r i t t o r e r e s t a u n s i m b o l o d e l l e c o n t r a d d i z i o n i d i u n P a e s e c h e n o n h a m a i s m e s s o d i s p e c c h i a r s i n e l l a s u a o m b r a . L a m a t t i n a d e l 2 n o v e m b r e 1 9 7 5 , a l l ' I d r o s c a l o d i O s t i a , i l c o r p o m a r t o r i a t o d i P a s o l i n i g i a c e v a n e l f a n g o . L o t r o v ò u n a d o n n a a l l e p r i m e l u c i d e l l ' a l b a , l o r i c o n o b b e l ' a m i c o N i n e t t o D a v o l i , g i o v a n e a t t o r e p r e d i l e t t o , p o c h e o r e d o p o . L ' i n t e l l e t t u a l e ' s c o m o d o ' p e r a n t o m a s i a a v e v a 5 3 a n n i . E r a s t a t o p i c c h i a t o e t r a v o l t o c o n l a s u a s t e s s a a u t o m o b i l e , u n ' A l f a R o m e o G i u l i a G T . Q u e l l a s t e s s a n o t t e l a p o l i z i a f e r m ò u n r a g a z z o d i d i c i a s s e t t e a n n i , G i u s e p p e ' P i n o ' P e l o s i , a l l a g u i d a d e l l a v e t t u r a d i P a s o l i n i . C o n f e s s ò l ' o m i c i d i o , r a c c o n t a n d o d i u n a l i t e d e g e n e r a t a i n v i o l e n z a . M a d a s u b i t o , i c o n t o r n i d e l c a s o a p p a r v e r o t r o p p o c o n f u s i , t r o p p o c o n t r a d d i t t o r i p e r u n a v e r i t à s e m p l i c e . P e l o s i v e n n e c o n d a n n a t o p e r o m i c i d i o v o l o n t a r i o . L e s e n t e n z e e s c l u s e r o l a p r e s e n z a d i c o m p l i c i . E p p u r e , l a s c e n a d e l d e l i t t o , l e f e r i t e , l e t e s t i m o n i a n z e r a c c o l t e i n s e g u i t o r a c c o n t a v a n o a l t r o : p i ù p e r s o n e , r u m o r i , g r i d a , p e r s i n o u n ' a u t o c o n t a r g a d i C a t a n i a c h e a v r e b b e s e g u i t o q u e l l a d i P a s o l i n i . N e l 2 0 0 5 , t r e n t ' a n n i d o p o , P e l o s i r i t r a t t ò t u t t o : d i s s e d i n o n e s s e r e s t a t o l u i , d i a v e r a s s i s t i t o a l m a s s a c r o c o m p i u t o d a " t r e u o m i n i a r r i v a t i s u u n ' a u t o s c u r a " , c h e d u r a n t e l ' a g g r e s s i o n e g r i d a v a n o i n s u l t i o m o f o b i . L e s u e p a r o l e r i a p r i r o n o v e c c h i e f e r i t e e v e c c h i s o s p e t t i . N e l f r a t t e m p o m a l a t o d i t u m o r e , i l 2 0 l u g l i o 2 0 1 7 , P e l o s i è m o r t o , u n i c o c o n d a n n a t o i n v i a d e f i n i t i v a p e r l ' o m i c i d i o d e l l ' a u t o r e d i " R a g a z z i d i v i t a " , D a 5 0 a n n i , i n c h i e s t e , f i l m e l i b r i h a n n o c o n t i n u a t o a s c a v a r e . I l r e g i s t a M a r c o T u l l i o G i o r d a n a n e l s u o f i l m " P a s o l i n i , u n d e l i t t o i t a l i a n o " c o n c l u s e c h e i l g i o v a n e n o n p o t e v a a v e r a g i t o d a s o l o . A l t r i , c o m e l a g i o r n a l i s t a e s c r i t t r i c e O r i a n a F a l l a c i g i à n e l 1 9 7 5 , a v e v a n o i p o t i z z a t o u n c o m p l o t t o p i ù a m p i o , f o r s e p o l i t i c o . L e i p o t e s i s i s o n o m o l t i p l i c a t e : u n r e g o l a m e n t o d i c o n t i l e g a t o a l l a s p a r i z i o n e d i a l c u n e b o b i n e d e l f i l m " S a l ò o l e 1 2 0 g i o r n a t e d i S o d o m a " , l a s u a d e n u n c i a d e l p o t e r e e c o n o m i c o e p e t r o l i f e r o n e l r o m a n z o " P e t r o l i o " ( u s c i t o p o s t u m o n e l 1 9 9 2 ) , l e a c c u s e a l l e t r a m e o s c u r e d e l l a s t r a t e g i a d e l l a t e n s i o n e . P e r a l t r i , i n v e c e , i l m i s t e r o n o n e s i s t e . A u c c i d e r e P a s o l i n i , h a n n o s o s t e n u t o i n t e l l e t t u a l i c o m e E d o a r d o S a n g u i n e t i e F r a n c o F o r t i n i , f u l a s t e s s a v i t a c h e c o n d u c e v a : l a r i c e r c a d e l l i m i t e , l ' a t t r a z i o n e p e r i l p e r i c o l o , l ’ e s p o s i z i o n e c o n s a p e v o l e a l r i s c h i o . I l c u g i n o N i c o N a l d i n i l i q u i d ò l e t e o r i e d e l c o m p l o t t o c o m e " b u f a l e c h e s i d i v o r a n o l ' u n a c o n l ' a l t r a " , s o s t e n e n d o c h e P a s o l i n i f u v i t t i m a d i u n a p a s s i o n e a u t o d i s t r u t t i v a , n o n d i u n a c o n g i u r a . " I l c o m p l o t t o c i f a d e l i r a r e " , a v e v a d e t t o l o s t e s s o P a s o l i n i p o c h e o r e p r i m a d i m o r i r e , i n u n a d e l l e s u e u l t i m e i n t e r v i s t e . " C i l i b e r a d a l p e s o d i c o n f r o n t a r c i d a s o l i c o n l a v e r i t à " . C i n q u a n t ' a n n i d o p o , q u e l l a v e r i t à r e s t a o p a c a . L e n u o v e i n d a g i n i , a r c h i v i a t e d e f i n i t i v a m e n t e n e l 2 0 1 5 , n o n h a n n o p r o d o t t o e l e m e n t i d e c i s i v i , s e n o n a l c u n e t r a c c e d i D n a d i i n c e r t a i n t e r p r e t a z i o n e . R i m a n e l a f i g u r a d i u n i n t e l l e t t u a l e c h e , c o m e s c r i s s e A l b e r t o M o r a v i a , " f u s i m i l e a l l a s u a o p e r a e d i s s i m i l e d a e s s a " : s i m i l e p e r l a t r a g i c i t à e l a v i o l e n z a d e l l a f i n e , d i s s i m i l e p e r c h é P a s o l i n i n o n e r a u n o d e i s u o i p e r s o n a g g i m a r g i n a l i , m a u n a d e l l e c o s c i e n z e p i ù l u c i d e e f e r o c i d e l N o v e c e n t o i t a l i a n o . S u l l a t o m b a d i C a s a r s a , a c c a n t o a l l a m a d r e S u s a n n a C o l u s s i , r i p o s a u n p o e t a c h e c o n t i n u a a d i v i d e r e e a p a r l a r e . I l s u o c o r p o è s t a t o s e p o l t o , m a i l s u o a s s a s s i n i o n o n l o è m a i s t a t o d a v v e r o . P e r c h é P a s o l i n i , f o r s e p i ù d i c h i u n q u e a l t r o , è m o r t o c o m e a v e v a v i s s u t o : a l c o n f i n e t r a l a v e r i t à e l o s c a n d a l o , t r a l a c a r n e e l ' i d e a , t r a l a v i t a e i l m i t o . ( d i P a o l o M a r t i n i )