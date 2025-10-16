R o m a , 1 6 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " S e c ' è u n m e r c a t o c h e è f o r t e m e n t e i n s a l u t e è p r o p r i o q u e l l o d e l l a s e c o n d h a n d , i l m e r c a t o d e l l ' u s a t o . D a 1 1 a n n i c o l l a b o r i a m o c o n B v a D o x a p e r u n o s s e r v a t o r i o s u l l a s e c o n d h a n d c h e o g n i a n n o c i f a s c o p r i r e u n m o n d o c h e è i n c o n t i n u a e s p a n s i o n e e d e v o l u z i o n e . S o l o l ' a n n o s c o r s o , n e l 2 0 2 4 , b e n i l 6 3 % d e g l i i t a l i a n i s i s o n o d a t i a l l a s e c o n d h a n d p e r c o m p r a r e o p e r v e n d e r e . I l s e t t o r e h a r a p p r e s e n t a t o b e n 2 7 m i l i a r d i d i g i r o d ' a f f a r i " . C o s ì G i u s e p p e P a s c e r i , C e o S u b i t o . i t , i n t e r v e n e n d o a l l ’ a p p u n t a m e n t o A d n k r o n o s Q & A , ' S o s t e n i b i l i t à a l b i v i o ' , q u e s t a m a t t i n a a l P a l a z z o d e l l ’ I n f o r m a z i o n e a R o m a . T r a l ' a l t r o " q u e s t i 2 7 m i l i a r d i p e r l a p r i m a v o l t a h a n n o v i s t o l ' o n l i n e s u p e r a r e l ' o f f l i n e . S i a m o p a s s a t i d a l 3 0 % c i r c a d e l l ' o n l i n e n e l 2 0 1 4 f i n o a l 5 4 % d e l l ' o n l i n e s u l l ' o f f l i n e " . " S e p o i p e n s i a m o a l l e m o t i v a z i o n i c h e s p i n g o n o g l i i t a l i a n i a f a r e q u e s t a s c e l t a , s i c u r a m e n t e i n p r i m i s c ' è i l r i s p a r m i o m a è m o l t o i n t e r e s s a n t e v e d e r e c o m e l a r i d u z i o n e d e g l i s p r e c h i d i v e n t i u n f a t t o r e m o t i v a n t e d i p r i m i s s i m o p i a n o e p o i c ' è i l g u a d a g n o , c h e è c o m u n q u e v i s t o c o m e u n a s p e t t o i m p o r t a n t e " , a g g i u n g e .